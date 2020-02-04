Aslı Bekiroğlu 'mahkemeye vereceğim' dedi fotogaleri haberi yaptılar!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, çalınarak yayınlanan kişisel fotoğrafları için yargıya başvurduğunu açıklarken, Milliyet, Habertürk ve Takvim bu açıklamayı fotoğraf galerisi ile haberleştirdi! Takvim iki gün önce suç oluşturan fotoğrafları skandal bir başlıkla yayınlamıştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu fotoğraflarının hacklenerek sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili yargıya başvurduğunu açıkladı. Ana akım medya dahil olmak üzere basılı ve elektronik yayınlarsa fotoğraflarla ilgili skandal haberlerini sürdürüyor. Son olarak Milliyet, Habertürk ve Takvim Bekiroğlu'nun açıklamalarını yine "fotoğraf galerisi" yaparak haberleştirdi. Bekiroğlu'nun çalınan kişisel fotoğraflarını fotoğraf galerisi yaparak haber yapmayı sürdüren gazetelerden skandallarla ünlü Takvim iki gün önce fotoğrafları, 'Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları ifşa oldu! İşte o görüntüler...' başlığıyla yayımlamıştı. Milliyet Gazetesi ise ''Aslı Bekiroğlu, iddiaların ardından ilk açıklamayı yaptı'' haberini fotoğraf galerisi ile yaparak sunmayı ihmal etmedi.