'Arka Sokaklar' adlı dizide bekçi tepkisi: Neden özel hayata karışıyorsunuz

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide, bekçilerin yurttaşlara kimlik sorması ve rahatsız etmesine ilişkin bir sahne yer aldı.

AKP'nin bekçilere geniş yetkilere veren düzenlemesine ilişkin tepkiler sürerken, Kanal D’nin uzun yıllardır devam eden dizisi Arka Sokaklar'da konuya ilişkin dikkat çeken bir sahne yer aldı.

Dizinin bekçilerle ilgili olan sahnesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde polis memuru Arda ile Şükran arabanın içinde oturup muhabbet ettikleri sırada bekçiler geliyor. Arabaya yaklaşarak camı tıklatan bekçiler, Arda’yı dışarı çağırıyor burada durmamaları gerektiğini söylüyor. Bekçilerden biri “Hoop hayrola”, “İner misin aslanım arabadan”, “gel bakalım delikanlı şöyle”, “Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik” ifadeler kullanıyor.

Arda’nın ise, “Bunlar da yeni çıktı. Neden özel hayata karışıyorsunuz. Suç unsuru mu gördünüz hayırdır? Sana ne! Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye” dediği görülüyor.