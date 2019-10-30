Aradığınız habere şu anda ulaşılamıyor: Reklamlar...

'En zenginler' listesiyle bilinen Forbes 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesini yayımladı! Haberi T24'ten alanlar, 'en iyi işveren nasıl oluyor' sorusuna yanıt ararken Koç Holding'in sıralamada 35. olduğunu da öğrendi ve bu haber vesilesiyle Koç Holding'in farklı yöneticilerinin holdingleri hakkındaki fikirlerini de uzun uzun okuma şansına sahip oldu. 'Olayı' haberleştirerek ince bir reklamcılık dersi veren T24 geçtiğimiz aylarda 'sitelerde para karşılığı haber yayımlattığını' iddia eden bir şirketin yarattığı karışıklıktan muzdarip olmuştu.

AKP iktidarında kârına kâr katan ve işçilerin taleplerine her seferinde gözlerini kapatan, son olarak TÜPRAŞ'ta işçilere dayattığı tüm maddeleri Yüksek Hakem Kurulu desteğiyle uygulamaya koyan Koç Holding, Forbes'in yayımladığı 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde 35'inci oldu. Koç'un sıralamadaki yeri listede yer alan diğer patronlara ilişkin de ipucu verirken, söz konusu olayı 'haberleştiren' T24 haber sitesi, ince bir 'reklamcılık' dersi verdi.

EN İYİ PATRON... EN KÂRLI PATRON

2018 yılında 143,2 milyar TL gelir elde ettiğini açıklayan Koç Holding, daha kısa süre bunca kârın kaynağı olan işçilerin toplu sözleşme sürecindeki taleplerini reddetmiş, AKP sayesinde ve Yüksek Hakem Kurulu eliyle istediği tüm maddeleri toplu sözleşmeye ekletmeyi başarmıştı.

Koç Holding bünyesindeki Türk Traktör'de de yurtiçi satışların azalmasını bahane ederek birçok işçiyi işten çıkarmıştı.

İLK SIRADAKİNE BAK...

AKP iktidarında çıkarılan işçi düşmanı yasalar ve özelleştirmeler sonucunda kârına kâr katan Koç Holding, Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 35'inci sırada yer aldı.

Aynı listenin ilk sırasında ise Google'ın çatı şirketi Alphabet yer aldı. Kısa süre öncesine kadar yöneticilerinin cinsel taciz iddialarına ve yaşadıkları hak kayıplarına karşı eylemlere sahne olan şirketin ilk sırada yer aldığı liste, sıralamanın diğer üyelerine ilişkin de önemli ipuçları sunmuş oldu.

HABER NEYDİ?

Patronların ne kadar iyi "işverenler" olduğunu gösteren bu liste, T24 adlı haber sitesi tarafından da okuyucularına duyuruldu.

Ancak söz konusu "haberi" açan okurlar haber değil, baştan aşağı "ince" işlenmiş bir reklam metniyle karşılaştı.

Üstelik "habere" bu reklama ilişkin bir uyarıcı ifade de konulmadı.

"Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci oldu" başlığıyla "Yaşam" kategorisinden okura sunulan haberde şu ifadeler yer aldı:

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde büyük bir sıçrama yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, değer, itibar ve topluma hizmet odaklı bir topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürüttükleri tüm çalışmaların küresel ölçekte karşılık bulmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti. Çakıroğlu, bu kapsamda "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde 35'inci sırada yer alarak ülkeyi ilk 100'de temsil etmenin de kendileri için önemli bir gurur vesilesi olduğuna inandıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Her zaman ifade ettiğim gibi, öncelikli sorumluluğumuzun çalışma arkadaşlarımızla, onların ailelerinin hayatlarını ve deneyimlerini iyileştirmek olduğuna inanıyorum. Ayrıca mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı ve yeni liderler yetiştirmeyi de en az finansal başarılar kadar önemli buluyorum. Yaşadığımız dünyada çevik ve girişimci bir kültürü sağlamak büyük önem taşıyor. Dijital teknolojiler gibi, nesnelerin interneti, öğrenen algoritmalar ve biyoteknoloji gibi birçok gelişmenin olduğu bir dünyada yeni fırsatlar yaratmaya odaklanmak gerekiyor.- Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ise Koç Holding olarak insan kaynakları alanında deneyim odaklı bir yaklaşımla çalışmalarını şekillendirdiklerine dikkati çekti. "Yenilediğimiz KoçAilem platformu ve her yıl gerçekleştirdiğimiz Koç Topluluğu Spor Şenliği ile sadece çalışma arkadaşlarımızın değil ailelerinin de sosyal yaşamlarına dokunuyoruz. Ayrıca yılda 4 bine yakın stajyerimizin iş hayatına ilk adımını, unutulmaz bir deneyim olarak konumlamak için staj süreçlerimizi yeniledik. Tüm bu çabalarımızın ve çalışmalarımızın Koç Holding’i Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde zirveye taşımasının gururunu yaşıyoruz."

LİSTEDE ADI YER ALMIŞ, İTİRAZ ETMİŞTİ

T24, Journo tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve iyi bir gazetecilik çalışmasından çok kolaycı denemelere dayandığı için hızla gündemden düşen "para karşılığı haber yapan siteler" haberinde yer almış ve söz konusu iddiayı bir açıklama yaparak reddetmişti.