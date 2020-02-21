Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında sorduğu soru gerekçe gösterilerek A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın işine 'tazminatsız' son verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, "şike kumpası" sorusu soran A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.

Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.

Argın, sosyal medya hesabından “Dün Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılıp kurumu zor durumda bırakacak soru sorduğum gerekçesiyle hukuk kurallarına uymayan bir usülle A Spor’daki işime tazminatsız son verilmek istendiği tarafıma söylendi" dedi.