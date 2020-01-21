Ahmet Hakan kulağından yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin yolunda yandaşı gazetecileri uçağına aldı. Onlar arasında havuzun yükselen yıldızı Ahmet Hakan da vardı. Daha önce "uçağa çağrılsa da binmeyeceğini" yazan Hakan'ın Berlin dönüşü Erdoğan'ın uçağında en arkaya geçerek yüzünü gizlemesi sosyal medyanın diline düştü.

Almanya dönüşü AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanında götürdüğü gazetecilerin sorularını yanıtlarken geleneksel hale gelen "gazetecilerin sorularını yanıtlıyorum pozu" da verdi. Ancak gazetecilerden birinin fotoğraf karesine girmemek için çabaladığı gözden kaçmadı.

Bu isim 16 Ocak 2016 tarihinde "Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" diyen Hürriyet Gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dı.

Hakan'ın, Berlin dönüşü Erdoğan'ın uçağında en arkaya geçerek yüzünü gizlemesi sosyal medyanın diline düştü.

Dört yıl önce, "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" diye yazan Hakan, 2019 yılında, Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yerini almıştı. Ahmet Hakan, kendisini eleştirenlere “Hadi len oradan” diye karşılık vermişti.

Ancak, Berlin'deki Libya Zirvesi dönüşünde, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciler 'dönüş' pozu verirken, Hakan'ın en arkaya geçmesi ve fotoğraf karesinde yüzünün görünmesinden sakınması, sosyal medyada espri konusu oldu.

Hakan'ın yüzünün çok az bir kısmının göründüğü bölümü büyüterek paylaşan Twitter kullanıcıları, Hakan'a, "Ahmet Hakan çık oradan tamam görmedik" diye seslendi.