Ağaçlarla konuşan Mevlüt'ün gazetesinden yeni medya atağı

Komedyen Ata Demirer, daha önce ağaçlarla konuşan Mevlüt Yüksel'in gazetesi Takvim Gazetesi'nin asılsız haberiyle, 'Rüyasını anlatıyor sanırım' diyerek dalga geçti.

Ağaçlarla konuşan Mevlüt Yüksel'in Takvim Gazetesi bir yalan habere daha imza attı. 22 gündür İstanbul'daki evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Ata Demirer'le ilgili yaptığı haberde, kendisinin ve sevgilisi Merve Bozbey'in sokağa çıkıp yaşlı komşularının ihtiyaçlarını karşıladığını iddia etti. Bu asılsız habere sosyal medya adresinden cevap veren Ata Demirer ise, "22 gündür İstanbul’da ve evin içindeyim, rüyasını anlatıyor sanırım?" sözleriyle yandaş gazeteyle dalga geçti.