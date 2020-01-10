Ülkerleri konu alan kitap yayımlanmadan yasaklandı

Yazar Ergün Poyraz'ın Ülker Ailesi'ni konu aldığı 'Ülkerler' kitap çalışması, kitapçı raflarına inmeden yasaklandı.

Henüz matbaaya bile gönderilmemiş ve editöryal hazırlıkları devam eden kitabın yayını, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde durduruldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in avukatı, bugün polisler eşliğinde çalışmanın yayıncısı olan Toplumsal Kitap'ın İstanbul'daki ofisine gelerek kararı tebliğ etti ve haciz tutanağı tuttu.



Toplumsal Kitap'tan yapılan açıklama şöyle:

Toplumsal Kitap olarak tam da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir tebrik mesajı almış bulunuyoruz. Mesajın aracısı, adaletin temsilcisi olan bir mahkeme. Mesajı gönderen ise Ülker isimli firmanın sahibi Murat Ülker. Çalışan Gazeteciler Günü'nü Araştırmacı Yazar Ergün Poyraz'ın baskıya göndermediğimiz, henüz editör işlerinin bile tamamlanmadığı yeni çalışmasına; “Ülkerler - Dost mu Düşman mı” kitabını yasaklayarak kutlamayı tercih etmişler.

Bir de demişler ki, "tamamını yasaklamadık, sadece bizim istemediğimiz bölümleri kitaptan çıkartın..." Mahkeme de Murat Ülker'in isteğini kırmamış; Ülker ürünlerinde GDO kullanımından Cargill ile ortaklıklarına, bebek mamalarında kullanılan zararlı ürünlerden Ülker'in nişasta bazlı şeker aşkına kadar onlarca bölümü yasaklama kararı almış. Bu bölümleri çıkarttığımızda kitabı yayınlayabilirmişiz! Halk sağlığını tehdit etmek serbestmiş, gerçekleri yazıp halkı uyarmak 'kişilik haklarına saldırı'ymış. Ülker Ailesi o kadar öngörülüymüş ki, daha ne yazıldığına bakmadan 'kişilik haklarına saldırı'yı sezmişler ve yayınevinin kapısına polisle birlikte dayandılar bugün. Tabii Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için. Hatta ödül olarak da 'haciz tutanağı' imzalattılar.

Toplumsal Yayın Grubu ve Toplumsal Kitap olarak, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğimizi, halkın bilgi edinme hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururuz.