TÜYAD'dan Nâzım Hikmet'in oyun yazarlığı söyleşisi

Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği, Nâzım Hikmet'in 118. yaşını bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği (TÜYAD), Nâzım Hikmet’in 118. doğumgününü bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Ankara'da Anadolu Müzik Kültürleri Deneği Sanatevi'nde yarın (28 Aralık cumartesi) gerçekleştirilecek olan etkinlikler çerçevesinde, Prof. Dr. Süreyya Karacabey “Günümüz Tiyatrosunda Brecht’i Aramak” ve Prof. Dr. Ayşegül Yüksel “Nâzım Hikmet’in Oyun Yazarlığı (Kaleminin Ucundaki Memleket)” başlıklı birer söyleşi gerçekleştirecekler.

Etkinliklerin sunuculuğunu ise Hasan Tanay, Gizem Gürer ve Ahmet Yapar üstleniyor.

Bir süre önce, “Hikâyelerimizi birlikte yeniden ve yeniden üretmek…” başlıklı bir manifesto ile yola çıkan TÜYAD, büyük sorunlarla boğuşan tiyatro sanatı için çözümler üretme hedefiyle yola çıktı. Dernek Başkanı Hasan Tanay, TÜYAD’ın amaçlarını şöyle özetliyor:

“Tiyatro alanında bugüne kadar kurulan birçok dernek, vakıf, platformdan bahsedebiliriz. Ancak biz var olan yapılar karşısında konumlanacak bir oluşumdan daha çok, yöntem, amaç ve hedefler konusunda farklı bir derdin itkisi ile yola çıktık. Biz öncelikle, yeni bir insanın yaratılması mücadelesinde, sanatımızı yeniden tarif etmek ve bu yolda hizmete sunmak istiyoruz. Yani devrimci tiyatronun bugün yeniden araçlarını ve yollarını bulmak istiyoruz. Bu belki yeni değil gibi gelebilir, fakat bir gerçeği gözden kaçırmadan burada bir eksik olduğunu biliyor ve söylüyoruz; tiyatro sanatı bugün kapitalizmin acımasız piyasa koşullarında piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda bırakılmıştır. Üretici ile alımlayıcı arasında eskisinden daha fazla piyasa kuralları ve para ilişkisi bir duvar olarak yerini almıştır. Bu üretimlerde biçimin biçimi ve mesel’den yoksun olarak ve elbette başta da söylediğim gibi piyasa taleplerini önceliğine alarak gerçekleştirmek zorunda bırakılmıştır. İşte tüm bu sorunlara karşı aynı zamanda bir mücadele başlığı olarak dernek yerini alacak, varlığını bu amaçlar doğrultusunda sürdürecektir. “