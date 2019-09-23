Tarihi Kardıçalı Hanı'nda yangın: Atölyeler kullanılamaz hale geldi

İzmir Konak'ta bulunan tarihi Kardıçalı Hanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında aralarında TOBAV'ın da bulunduğu pek çok sanat atölyesi, dernek ve işyeri zarar gördü.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Büyük Kardıçalı Hanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının ardından pek çok sanat atölyesine ait eşyaların yanı sıra, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’na (TOBAV) ait piyanolar, dans ve bale salonu ile sanat eğitiminde kullanılan malzemeler de zarar gördü.

'PEK ÇOK ATÖLYE ZARAR GÖRDÜ'

Mahzen Photos Kolektifi'nden Sinan Kılıç ile birlikte "No:238" isimli fotoğraf atölyesini yürüten Serkan Çolak, soL'a bilgi vererek hanın İzmir için tarihi önemini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Yangın akşam 11 civarında, elektrik tesisatından kaynaklı çıkmış. 1 ve 2. kat kullanılamaz durumda. Bizim atölyemiz 3. kattaydı. Bizim kata alevler ulaşmadan söndürülmüş ama duman ve tortular tüm hanı kaplamış tabii ki. İlk katta TOBAV ve pek çok atölye vardı, oralar çok zarar görmüş.

Handaki kiracılar ve mal sahipleri olarak bir toplantı yaptık. Ne yapacağımıza birlikte karar verebilmek adına. Cumartesi günü bir toplantı daha yapılacak, hukuk danışmanı ile. Tarihi bir han olduğu için arada Anıtlar Kurulu da var. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Tesisat çok eski tabii, 1928'de yapılmış han. Muhtemelen o dönemden beri aynı tesisat kullanılıyor. Orası İzmir için kültür ve sanat merkezi konumuna gelmişti. Fotoğraf, müzik, dans atölyeleri, ressamların kullandığı yerler vardı."

'ÖZEN VE DESTEK BEKLİYORUZ'

Egede Son Söz'de yer alan habere göre, TOBAV Yönetim Kurulu üyesi ve Tiyatro Eğitmeni Hülya Savaş da, "Gece kahvehanedeki arkadaşlarımızın fark etmesiyle daha büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu. Bizim burada maddi hasarımız var ama eğitimlerimizi aksatmayacağız. Geçici olarak, eğitimlerimizi başka bir yerde vereceğiz. Küçük yaştaki öğrencilerimizin bu manzarayı görmesini istemiyoruz" dedi.

Savaş, mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirterek, "Biz bu yangının bu tür tarihi binada çıktığı için daha çok üzülüyoruz. Çünkü bu binalar artık kalmadı ve özenle korunması gerekiyor. İki piyanomuz, 50-60 kadar sandalyemiz yandı. Odalarda da zararlarımız var. Zemin döşemelerinde yine zararlar mevcut. Biz hem bu tür binalara olan hassasiyetin hem de mağduriyetlerin giderilmesi için özen bekliyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK KARDIÇALI HANI'NIN TARİHİ

Han, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesindeki "İzmir'in Hanları" bölümünde de yer alıyor. Tarihi hanın geçmişinden ve acilen tadilat görmesi gerektiğinden sitede şöyle bahsediliyor:

"1700’lü yıllara ait Yunanistan’ın orta bölgesindeki tarım kasabası Kardiça'da yaşayan Halil Onbaşı’nın torunu İbrahim Bey, Kardiça'da barınamayacaklarını düşünerek kız kardeşi ve bazı aile fertlerini yanına alarak 1910'da İzmir’e göçmüş ve ilk girişim olarak pasaport limanında bir bina satın almıştır. İzmir’in ilk Türk tütün tüccarlarından birisi olan İbrahim Bey, daha önce otel olan bu binayı kısa sürede tarım ürünleri ticarethanesine dönüştürmüştür. Ağırlıklı olarak tütünle uğraşan İbrahim Bey, incir ve üzüm alım satımı da yapmıştır.

Bu binanın yetmemesi üzerine İbrahim Bey, Büyük Kardıçalı Hanı'nı inşa ettirmeye başlamıştır. Yapı Türkiye’deki ilk betonarme olarak inşa edilen binalardan biridir. Binanın kerestesi İtalya’dan, Demiri Almanya’dan, çimentosu Romanya’dan getirtilmiştir. Han 1928 yılında tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yapının mimarı Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından biri olan Mehmet Fesçi Bey’dir.

İki bin metrekare alan üzerine oturan han, 'Birinci Ulusal Mimari Akım' örneğinin önemli yapılarından biridir. Şu anda hanın 20 varisi vardır. Yapı zamanla bakımsız kalmış ve yıpranmıştır. Han 2003 yılında bir tadilat görmüştür. Fakat hanın acil bir şekilde özgünlüğü bozulmadan restore edilmesi gerekmektedir."