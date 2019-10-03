Sovyet Kürdologlarından Anqosî yaşamını yitirdi

Sovyet Kürtlerinden araştırmacı yazar Kerem Anqosî yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca mücadelenin içinde olan Anqosî, Kürt tarihi ve kültürü üzerine araştırma ve örgütlenme çalışmalarında bulundu.

Sovyet Kürtlerinden araştırmacı yazar Kerem Anqosî yaşama veda etti. 1937 yılında Gürcistan'da dünyaya gelen Anqosî, Kürt tarihi çalışmalarında önemli bir yer edindi. Üniversiteye Fizik Bölümü'nde başlayıp kısa bir süre laboratuvarlarda araştırmalar yapan Anqosî kültürel bağlarının üzerine giderek tarih ve kültür çalışmalarına geçiş yaptı. Ortadoğu ve Kürt tarihi üzerine eğitimler alan Kerem Anqosî, bütün zamanını Kürt tarihi ve kültürü üzerine yoğunlaştırdı. Gürcistan Üniversitesi Doğu Bilimleri'nde eğitim alan yazar, Farsça ve Kürtçe üzerine çalışmalar yaptı.

1979 ile 1991 yılları arasında üyesi olduğu Gürcistan Komünist Partisi'nde Kürt tarihi ve kültür üzerine "Kürt Emekçilerinin Örgütlenmesi" seksiyonunda görev aldı.

Faşist orduların Sovyet topraklarındaki saldırılarına tanık olan Anqosî, bu dönemi "Gürcülerin, Süryanilerin, Ermenilerin, Rusların arasında kardeşçe büyüdüm. Hepsinin de dillerini öğrenmiştim. Hem dosttuk hepsiyle, hem de yoldaştık. Ciddi bir açlık ve yoksulluk vardı, giyecek kıyafet bulamıyorduk çünkü faşist ordular ülkemizi işgal etmişti ve direniyordu herkes. Sovyet halkları verdikleri mücadele ile yok olmaktan kurtuldu" diyerek anlatır.

Gürcistan Ezidiler Birliği'nin kurucusu olan Kerem Anqosî, 1999 yılında Gelawej adında Kürtçe yayın çıkarır. Gürcistan Radyosu'nda, SSCB döneminde bir dizi Kürtçe programa imza atan yazar, 1990'dan sonra Ronkayi adlı Kürtçe yayın yapan bir radyo kurar.

Yazar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aramızdan ayrıldı.

