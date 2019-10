'Sinematografik Düşünce Atölyesi' NHKM'de başlıyor

'Sinematorafik Düşünce – Yaşamsal Gerçeklikten Sanatsal Gerçekliğe, Film Düşüncesinden Film Biçimine' başlıklı atölye 27 Ekim'de NHKM'de başlıyor.

''Sinematorafik Düşünce – Yaşamsal Gerçeklikten Sanatsal Gerçekliğe, Film Düşüncesinden Film Biçimine'' başlıklı atölye 27 Ekim günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlıyor.

Yürütücülüğünü yönetmen ve sinema yazarı Çağrı Kınıkloğlu'nun yapacağı atölye sekiz hafta sürecek.

Atölyenin duyuru metni şu şekilde:

Sinematorafik Düşünce – Yaşamsal Gerçeklikten Sanatsal Gerçekliğe, Film Düşüncesinden Film Biçimine

20. Yüzyıl’da sinema heyecan verici bir sanattı: Pek çok ülkenin sineması, önemli yönetmenlere ve ekollere sahipti; üretilen değerli filmler canlı ve nitelikli tartışmalar eşliğinde ele alınabiliyor, birlikte önemli bir sanatsal olaya şahit olmanın coşkusu izleyicisini harekete geçiriyor, düşünmeye sevk ediyor, canlandırıyordu.

Şimdi AVM salonlarında ya da internet üzerinden hızla ve oburca tüketilen “şeyler”, sinemanın açtığı kapıdan girip sahneyi basmış görünüyor: bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığımızda sinemayı dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulsaydık keşke; daha fenası oldu, sinema zombileşti. Ferahlatan ve can veren bir yağmur değil de, yıkıma uğratılan kültürel dünyada her şeyi değersizleştirip önüne katan, entelektüel ve duygusal anlamda can alan bir azgın sel ile karşı karşıyayız.

Sinematografik Düşünce Atölyesi, sinemanın bir sanat olarak potansiyel gücünü ve değerini yitirmediğini ama yitirilen başka şeyler olduğunu iddia ediyor. Geçen yüzyılda üretilmiş ve sahipsiz kalmış edebî ve sinemasal bir mirasın izinden nostaljiye kapılmaksızın giderek, bugüne ve yarına sıçrayacak, daha ileri, heyecan verici bir sinemasal yaklaşımın yolunu açmaya çağırıyor: Bir film fikri nasıl geliştirilir? Bu fikir bir biçime nasıl kavuşturulur? Sinema alanında üreten veya üretmeyi hedefleyen yönetmen, senarist ve adaylarını, izledikleri üzerine kafa yormak isteyen sinemaseverleri, zengin bir düşünme ve sorgulama sürecine davet ediyor.

Sekiz hafta sürecek atölyede Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eseri omurgada olacak. “Manzaralar”da Nâzım Hikmet’in geliştirmiş olduğu yaklaşım ve yöntemin, içerik ve biçim zenginliğinin, sinematografik düşünce açısından nasıl güncel bir önem ve değer taşıdığı irdelenecek. Bu çerçevedeki sunumların yanı sıra, oturumlarda izlenecek filmlerin değerlendirmeleriyle birlikte, dramaturjiden senaryoya ve görsel betimlemeye kadar, sinemaya sanat değerini, derinliğini, gücünü veren unsurlar tarif edilerek, katılımcılarla etüdler de yapılarak, söz konusu yaklaşımın güncel karşılıkları araştırılacak.

Katılımcılardan, Nâzım Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları” eserini, “Kemal Tahir’e Mapusaneden Mektuplar” kitabını, Korkut Boratav’ın “Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2015” çalışmasını edinmelerini ve önceliği “Manzaralar”a vererek, şimdiden okumaya başlamalarını rica ediyoruz.

Atölye Yürütücüsü: Çağrı Kınıkoğlu

Atölye Başlangıç Tarihi: 27 Ekim 2019

Atölye Günleri: Pazar 13.00-18.00 arası

Atölye Süresi: 8 Hafta