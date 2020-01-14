Samsun’da AKM’yi yıkma planına ortak tepki

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Devlet Opera ve Balesi’nin kullandığı Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp ‘fuar alanı’ yapacağını açıklaması üzerine KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen, demokratik kitle örgütleri ve opera çalışanları AKM önünde bir açıklama yaptılar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Devlet Opera ve Balesi’nin kullandığı Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp "fuar alanı" yapacağını ilan etmesinin ardından bugün kültür merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Belediyenin Aralık ayında ilan ettiği yıkım kararına karşı KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen Sendikası Genel Merkezi tepki göstermişti. Opera, konser ve müzikallerin yoğun bir şekilde sürdüğü kültür merkezi önünde bugün kurum çalışanlarının da katıldığı bir basın açıklaması yapıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda seçim vaatlerinden biri olan Samsun fuarını da hayata geçireceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geçmiş yıllarda Samsun Fuarı, kent ticareti ve cazibesi ile ilgili önemli bir merkezdi. Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak ve o bölgede Samsun Fuarı projesi hayata geçireceğiz.” demişti. Büyükşehir Belediye Meclisinden de oybirliğiyle geçen karara ve Demir’in açıklamalarına göre Valilik, eski Adliye binası ve Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binası hariç diğer ek binaları yıkılarak yeni binalar kent merkezinden uzak olan eski havalimanının yerine yapılacak.

“İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ'Nİ YAKIP YAKAN ZİHNİYETTEN NE FARKI VAR?”

AKM’nin yıkılacağını Belediye Başkanı’nın sözlerinden öğrenen KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen, konuya ilişkin 21 Aralık tarihinde tepki göstererek gerekli yasal sürecin sendika tarafından başlatılacağını açıklamıştı. Açıklamada, “Alınan bu esef verici karara en güzel cevabı sadece Samsun halkı değil ülkemizdeki tüm değerlerine sahip çıkan duyarlı sanatsever halkımızla birlikte vereceğiz. Bu zihniyetin insanlık tarihini ve medeniyetini yüzyıllarca geriye götüren İskenderiye Kütüphanesini yakıp yakan zihniyetten ne farkı vardır?” diye sorulmuştu.

Kültür Sanat-Sen Sendikası bugün öğle saatlerinde Samsun AKM önünde yaptığı kitlesel basın açıklamasıyla kararı protesto etti. Kadrolu ve sözleşmeli AKM’ye bağlı sanatçıların da katıldığı basın açıklamasına yerel sanatçılarla birlikte demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ÇOCUK VE GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI AKM’DE

Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli’nin katıldığı açıklamada, Samsun AKM’nin kentte ve Karadeniz bölgesindeki önemine işaret edildi. AKM bünyesinde Devlet Tiyatroları, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, ona bağlı Gençlik Korosu, Çocuk Korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi, ona bağlı Çocuk Korosu, Çocuk Balesi’nin faaliyet yürüttüğü biliniyor. Eryetli, Türkiye’de ilk ve tek olan Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları’nın da AKM’de çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı.

Açıklamada, İlkadım İlçe Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan AKM’nin yüzlerce etkinlikle sadece Samsun’un değil tüm Karadeniz bölgesinin kültür ve sanat yaşamına hizmet verdiği ifade edildi. AKM’ye Samsun’un farklı bölgelerden tramvay ve diğer ulaşım araçlarıyla rahatlıkla erişim sağlanıldığını söyleyen Eryetli, etkinliklere bir ay öncesinde bile bilet bulmakta zorlanılan bir kültür merkezi olduğuna dikkat çekti.

‘HIZLI BİR YOK EDİŞ SÜRECİ, ŞEHİR PLANLAMASI OLMADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR’

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir’in İstanbul’daki Haliç gibi bir uluslararası kongre merkezi yapılacağı sözlerine dair Eryetli, bu gerekçeyle yeni bir bina yapmak için henüz 18 yıllık AKM’nin yıkılmasının yanlışlığını vurguladı. Kentin çok ileri yıllarda gelişeceği düşünülen güney bölgesinde ulaşımdan, halktan, kültür hayatından kopuk yeni bir AKM binasının yapımının Samsun kültür-sanat hayatının gelişimini sekteye uğratacağını belirten Eryetli, “Son dönemde özellikle kültür sanat alanında tüm ağırlığıyla hissedilen hızlı bir yok ediş süreci bunun basit bir şehir planlaması olmadığını göstermektedir” dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 merkezden birisi olan Samsun Devlet Opera ve Balesi, bugüne kadar çok sayıda opera ve bale gösterileri, müzikaller ve çocuk oyunlarının yanı sıra kentin aydınlanmacı birikimini yansıtmasıyla biliniyor. Atatürk Kültür Merkezi binasında, uluslararası standartlarda ses ve ışık ekipmanları ile donatılmış, gerekli her türlü teknolojik alt yapıya sahip toplamda 760 kişilik kapasiteli iki adet gösteri salonu bulunuyor. AKM’nin yıkılması, Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) sahnesiz kalacağı anlamına geliyor.

‘GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMA, İŞTEN ÇIKARMA, SANATA VURULMUŞ BİR DARBEDİR’

Opera ve bale çalışanlarının son dönemde işten çıkarılmaları ve güvencesiz çalıştırmanın sürmesi de basın açıklamasının gündemlerinden biriydi.

Açıklamada, “Yıllarca güvencesiz çalıştırılan sanat emekçilerinin içinden sayıları tahminen 350 olduğu düşünülen çalışan kardeşlerimizin yeni yıla girdiğimiz şu günlerde gerekçesiz biçimde işlerine son verilmesi, üstelik de işsizlik maaşı bile alamamaları kültür ve sanatta kötü gidişatın bir göstergesi, sanata ve sanatçıya vurulmuş bir darbedir” diyen Eryetli, Samsun halkını AKM’ye, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya çağırdı.

Samsun’da AKM ve Devlet Opera ve Balesi, kentteki aydınlanma ve emek mücadelesinde simgesel bir önem taşıyor. 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi, Opera tramvay durağının adını değiştirerek durağa caddenin karşısında yer alan Büyük Camii’nin adını vermişti. Ramazan ayında bu değişikliğin yapılması dikkat çekmiş, Samsun’un ilerici kamuoyu seferber olarak binlerce imzayla tepki göstermişti. Öte yandan iki yıl önce yevmiyeli çalıştırılan sanatçıların Türkiye genelinde örgütlenerek güvenceli istihdam için başlattıkları mücadeleye öncülük eden kentlerden biri Samsun’du.

