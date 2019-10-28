Cemal Süreya ile evlendikten sonra Elif Sorgun mahlasını kullanan şair Zühal Tekkanat yaşamını yitirdi.

Şair Zühal Tekkanat bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün akşam saat 19.50’de yaşamını yitirdi.

Gibi adlı şiir kitabını yayımladıktan sonra ikinci evliliğini Cemal Süreya ile yapan Tekkanat, şiirlerinde Süreya'nın isteğiyle Elif Sorgun adını kullanmaya başlamıştı.

2003'te Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Tekkanat, 2014-2019 yılları arasında derneğin ikinci başkanlığını yürütmüş ve Üvercinka dergisinin de kurucusu olmuştu.

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği, Tekkanat’ın ölümünü “Sevgili Zühal'imizi yitirdik” başlıklı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada “Zühal Tekkanat, TÜYAP Kitap Fuarı'nda 7 Kasım günü yapılacak olan ‘Cemal Süreya'da Ağaç İmgesinden Kaz Dağları Gerçeğine’ panelinde konuşacaktı. 9 Ocak 2020'de CKM'de Cemal Süreya'nın 30. Ölüm Yıldönümü anmasında son bir kez bulunmayı çok isteyen Zühal Tekkanat'ın kalbi ne yazık ki adı çevresinde basına ve yayın dünyasına yansıyan dedikoduların verdiği acılara daha fazla dayanamadı. Yalnızca 9 Ocak'larda değil; şiirin, dostluğun, sevginin konuşulduğu her yerde adı en tepede anılacak… Anısı önünde saygıyla eğiliyor, ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.