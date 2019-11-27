Öztorun'dan trajikomik öyküler: Her Yanımız Olmuş Mizah

Ayça Öztorun'un trajikomik öykülerden oluşan yeni kitabı 'Her Yanımız Olmuş Mizah' okurlarıyla buluştu.

Yazar Ayça Öztorun’un beşinci kitabı “Her Yanımız Olmuş Mizah” okurlarıyla buluştu. Trajikomik öykülerden oluşan kitabın kapak tasarımını Hicabi Demirci hazırladı.

Günümüzde yaşanılan olayları trajikomik bir dille öyküleştiren Ayça Öztorun’un “Her Yanımız Olmuş Mizah”ında 10 öykü yer alıyor.

Kitap eleştirmeni, şair İlhan Kemal kitaba ilişkin kaleme aldığı yazıda "Doğrusu böylesine şaşırtıcı bir öykü kitabıyla karşılaşacağımı hiç hesap etmemiştim. Her öykü rüzgâr oldu, kasırga oldu, gülmeyi unuttuğumuz şu dönemde aldı beni gülümsemeler ve düşünmeler doruğuna savurdu. Bu doruktan insan hallerine bakmamı salık verdi" diyor ve ekliyor:

"'Dış Güçler' öyküsünde deli Osman’la günümüzün siyasal atmosferine bir gülmeceli gözle, bir ironi sağanağı altında ıslanarak baktım. 'Makam Odaları' adlı öyküde Aret Vartanyan’ın 'Bir Nefes İstanbul' romanında geçen yerel yönetimlerin çıkarlar için nasıl kullanıldığına benzer bir tema ile karşılaştım, çıkarcı yöneticilerin fakir halkın arsasına, binasına el koymak adına yaptıkları imar planı değişiklikleri üzerinden palazlanmalarının bir güldürü öyküsü üzerinden güne nasıl da ustaca not düşüldüğüne şahitlik ettim. 'Hümber' öyküsünde Çukurova düzlüklerinde pamuk toplayan ırgatların sorunlarına ve ağalık düzeninin sorgulanışına tanık oldum."

Kitaptaki tematik bütünlüğün öyküdeki yeni aranışlar adına umutlandırıcı olduğunu belirten Kemal "Yazarımızda Aziz Nesin’den sular, Bekir Yıldız’dan ve Fakir Baykurt’tan direngen bir soluk duyumsadım. Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in Çukurova sevdasını bir de… Bir kez daha Çukurova’nın renk cümbüşünün edebiyatımıza kazandırılması beni gönendirdi" diyor.

