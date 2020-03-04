Oyun Sandalı: Savaş istemeyenleri oyunumuza bekliyoruz

‘Askerler evlerine dönsün’ çağrısında imzası olan sanatçılardan Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Cansu Fırıncı’nın oynadığı Taranta Babu Perşembe günü Ankara Sanat Tiyatrosu’nda. Taranta Babu’yu sahneleyen Oyun Sandalı ekibi barışseverleri ve savaş karşıtlarını oyunda buluşmaya davet etti.

Nâzım Hikmet’in eserinden sahneye uyarlanan ve konusunu Faşist Mussolini İtalyası’nın işgali altındaki Habeşistan’dan alan Taranta Babu zaman zaman karşısına çıkan engelleme ve yasaklamalarla da boğuşarak tiyatro seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.

Oyun Sandalı’nın bir üretimi olan Taranta Babu bu sefer 5 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Bir otel odasındaki komodinin çekmecesinde bulunan mektuplar üzerinden ilerleyen oyun, işgalci İtalya’daki faşizmin on yıllık bilançosunu da gözler önüne seriyor.

Oyunun kurgusu gereği faşizmden kaçırılan mektuplar 13 ayrı seyirciye emanet ediliyor ve böylece faşizme karşı mücadelenin elden ele yayılması gerektiği vurgulanıyor.

Oyunun yönetmeni Harun Güzeloğlu ve oyuncusu Cansu Fırıncı Suriye’deki savaşın sonlandırılması için yapılan çağrının da imzacıları arasında.

Oyundan önce görüştüğümüz Oyun Sandalı ekibi, savaş karşıtlarını, barışseverleri, çocuklarımız ölmesin evlerine dönsünler diyenleri sahneledikleri oyunları Taranta Babu’da buluşmaya davet etti.