Oscar'a Parazit damgası

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi sahiplerini buluyor. Parazit filmi en iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo ve en iyi uluslararası film ödülünü kazanarak geceye damga vurdu. Joaquin Phoenix Joker filmiyle en iyi erkek, Renee Zellweger ise Judy filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

EN İYİ YÖNETMEN

En iyi yönetmen ödülünü Parazit filmiyle Bong Joon Ho aldı.

Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Judy filmindeki performansıyla Renee Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix Oscar'ı aldı.

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Parazit, en iyi uluslararası film kategorisinde de ödülü kazandı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK

Gecenin ilk ödülünü Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aldı.

Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) fimiyle Oscar'ı aldı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.