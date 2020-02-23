Opera sanatçısı Işık Kurt yaşamını yitirdi

Türk operasının önemli ve değerli seslerinden soprano Işık Kurt 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk operasının divalarından soprano Işık Kurt, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Haberi Işık Kurt'un meslektaşı, opera sanatçısı soprano Selva Erdener sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Türk Operasının Divası bir döneme damgasını vurmuş ünlü soprano Işık Kurt’u kaybettik, çok üzgünüz...1935-2020 #IşıkKurt pic.twitter.com/oO9upZjNVl — Selva Erdener (@selvaerdener) February 23, 2020

Işık Kurt 1935 yılında Zonguldak’ta doğdu. Halk evlerinde aldığı müzik sevgisi ile ilkokulu bitirdikten sonra 1946-1947 yıllarında Ankara Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne girdi.

Mithat Fenmen, Saime Eren, Charckes ile beş yıl piyano çalıştıktan sonra, iki sınıf atlayarak şan bölümüne geçti. Maria Callas’ı yetiştiren Kontes Elvira De Hidalgo ile şan eğitimine başladı. Öğrenciliği sırasında hemen hemen bütün lirik koloratur operaları repertuvarına aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Cenap And’ın şimdiki adı “Filarmoni Derneği” olan “Ses ve Tel” birliğinin ilk kurulduğu gün yapılan konserde harika çocuk olarak Suna Kan, Leyla Gencer ile ilk konserini verdi.

Dört yıl sonra tekrar sınıf atlayarak opera yüksek bölümünden en yüksek derece ile mezun oldu. Tenor İsmet Kurt ile evli olan sanatçının iki çocuğu vardır. Çiğdem Kurt Önol ve Deniz Kurt. Çocukları da aynı mesleği seçmişlerdir.

1959 yılında sekiz ay Almanya’ya gitti. Ayrıca 1972 yılında Almanya’nın Münih şehir Tiyatrosunda ve National Tiyatrosunda çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaysa beş yıl şan hocalığı yaptı.