NHKM’ye özgü ‘askıda bilet’ başlıyor!

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir, mart ayından itibaren 'askıda bilet' uygulamasını başlatıyor. Etkinlik programında yer alan etkinliklerden belirli sayıda bileti, etkinlik sahiplerinin de desteğiyle, ücretsiz olarak dağıtacağı, bunun için askıya bilet bırakılmasının beklenmeyeceği duyuruldu.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir, mart ayından itibaren “askıda bilet” uygulamasını başlatıyor. Ancak, kendine özgü bir yorumla NHKM -İzmir, etkinlik programında yer alan etkinliklerden belirli sayıda bileti, etkinlik sahiplerinin de desteğiyle, ücretsiz olarak dağıtacağını, bunun için askıya bilet bırakılmasının beklenmeyeceğini duyurdu.

NHKM - İzmir’in konuyla ilgili açıklamasında, “ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz ve kültürel yıkım şartlarında, başta emekçiler, çocuklar, öğrenciler, emekliler olmak üzere, sanattan ve sosyal yaşamdan uzaklaşmaya zorlanan halkımıza, giderek artan sayıda etkinlikle, giderek artan sayıda koltukla bilet ulaştırarak sürecek bu uygulamayı, bir aydınlanma mevzisi kimliğiyle, görev olarak kabul ettikleri” belirtildi.

NHKM - İzmir, başlattığı bu uygulamaya katılma çağrısı da yaptı. Dağıtılacak biletlerin sayısının artması, daha çok insana ulaşabilmesi için, bazı etkinliklerin bilet satışlarına “askıda bilet” seçeneğinin de eklendiğini, bu seçenekle alınan biletlerin, mahallelerde, fabrikalarda, okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında dağıtılacağını ve her biriyle ilgili olarak askıya bilet bırakanların bilgilendirileceğini ifade etti.

Açıklamada, aylık programda yer alan sanatçı ve gruplara bu uygulamaya destek verdikleri için teşekkür edildi ve belirli sayıda etkinlikle başlamanın, bir pilot uygulama açısından tercih edildiği vurgulandı.