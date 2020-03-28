NHKM'nin 'Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar' sergisi internette

NHKM Ankara Fotoğraf Topluluğu tarafından 8 Mart'ta Ankara NHKM'de açılan 'Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar' sergisi bugünden itibaren internetten izlenebilecek.

NHKM Ankara Fotoğraf Topluluğu tarafından 8 Mart'ta Ankara NHKM'de açılan "Hayatı Yaratan Emekçi Kadınlar" sergisi internet üzerinden erişime açılıyor.

Topluluk kendileriyle yapılan röportajda sergi ile hedeflediklerini şu sözlerle ifade etmişti: "Emekçiler bu toplumun ve dünyanın gerçek üretenleri, toplumu gerçekten ileriye taşıyan, bu dünyayı var edenleri. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı bir sergide kadınların evlere hapsedilmeye çalışıldığı, çalışıyorsa da tabiri uygunsa yardımcı eleman olarak görüldüğü bir anlayışın karşısında, kadınların evde oturan, eve kapanan bireyler değil, hayatı yaratan, yeni insanı yaratan, bu toplumun eşit bireyleri olduğunu göstermek istedik, bunu yansıtmaya çalıştık."

Sergiyi bugün (28 Mart Cumartesi) saat 14:00'ten itibaren Kültür Merkezinin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.