NHKM'den canlı konser yayını: Şubadap

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Şubadap ekibiyle işbirliği halinde Perşembe akşamı internet üzerinden bir çocuk konserini canlı yayınlayacak.

Korona günlerinde halk büyük oranda sosyal hayattan kaçınırken, bu durumun en fazla vurduğu alanlardan biri de kültür sanat alanı oldu. Tiyatrolar, konserler düzenlenemiyor, sinemalar boş, sanatçılar ve kültür merkezleri zor durumda, izleyiciler evlerinde.

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), bu süreçte yapacaklarının ilk adımı olarak, 19 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Şubadap ekibinin çocuklara yönelik konserini internet üzerinden canlı yayınlama kararı aldığını duyurdu.

NHKM'den yapılan açıklamada, "Size, içinden geçmekte olduğumuz sancılı günlerde, birlikte olmanın, hayatı sahiplenmenin türlü yollarını bulacağız demiştik, başlıyoruz" denildi.

İzmir NHKM Yönetim Kurulu üyesi Asaf Güven Aksel, soL'a, "Bu günlerin, sanatlarını topluluk önünde icra eden sanatçılar ve NHKM gibi kültür merkezleri için çok zor günler olduğu açık, fakat bu süreçte, imkanlarımız dahilinde, sanatçılarla izleyicileri buluşturmak için daha fazlasını yapmanın yollarını arıyoruz" dedi.

Oyun, konser ve etkinliklerden para kazanan sanatçılar ve bilet paralarıyla kendini çeviren kültür merkezleri, yeni koronavirüs nedeniyle sokaktaki hayatın durduğu bugünlerde mali olarak en çok zorlanacak kişi ve kurumlar arasında.

Kültür Bakanlığı, bu hafta, bu süreçte mali olarak kötü etkilenecek özel tiyatroları destekleyeceğini açıkladı. Ancak Bakanlığın destek kapsamı dar, getirdiği şartlarsa birçok tiyatro grubunu kapsam dışında bırakacak nitelikte. Kültür merkezleri açısından ise herhangi bir devlet desteği henüz söz konusu değil.

NHKM'nin canlı yayınlayacağı etkinlik kültür merkezinin internet sitesinden ve Şubadap'ın YouTube kanalından izlenebilecek.