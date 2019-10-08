NHKM ve VHS işbirliği ile Berlin Kadraji sergisi açıldı

NHKM ile VHS iş birliğiyle her yıl düzenlenen fotoğraf sergisinin Berlin ayağı dün Berlin Belediye Binası’nda yapılan açılışla fotoğraf severlerle buluştu. Berlin Kadrajı başlığı altında İstanbul ve Berlin’den 13 fotoğrafçının 30 eserinin yeraldığı sergi 1 Kasım 2019’a kadar Rote Rathaus 1. Katta ziyaret edilebilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Atölyesi (NHKM) ile Friedrichshain-Kreuzberg Gilberto Bosques Halk eğitim Merkezi Fotoğraf Merkezi (VHS) iş birliğiyle her yıl düzenlenen fotoğraf sergisinin Berlin ayağı dün Berlin Belediye Binası’nda yapılan açılışla fotoğraf severlerle buluştu. Berlin Kadrajı başlığı altında İstanbul ve Berlin’den 13 fotoğrafçının 30 eserinin yeraldığı sergi 1 Kasım 2019’a kadar Rote Rathaus 1. Katta ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü VHS Fotoğraf Merkezi’nden Klaus W. Eisenlohr ile NHKM Fotoğraf Atölyesi Direktörü Levent Karaoğlu’nun üstlendiği projenin ilk sergisi Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılmıştı.

Sergi açılışındaki konuşmasında Levent Karaoğlu, “fotoğraf öznel bir izlenimdir, fotoğrafçının ördüğüdür. Kendimizi öznemizin yerine koymaya, onun hisleriyle empati kurmaya ne kadar çabalarsak çabalayalım, karelerde ortaya çıkan, gördüğümüz, aslında bizim portremizdir.” dedi.

Dördüncüsü düzenlenen projenin bu yılki teması olan Berlin Kadrajı, kenti fotografik bir bakış açısıyla keşfeden farklı arkaplanlara sahip fotoğrafçıların birlikte çalışması sonucu zengin bir çeşitlilik gösteren bireysel ürünler elde edilmesini amaçlamıştı. Küçük ve karma gruplar halinde kenti gezen fotoğrafçılar edindikleri izlenimleri ve fotoğraflarını daha sonra bir araya gelerek tartıştılar.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan müzik dinletisi ve kokteyl ile etkinlik son buldu.