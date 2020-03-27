NHKM: Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun!

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Dünya Tiyatro Günü'nü Nazım şiiriyle kutladı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu zorlu süreçte canla başla çalışan tüm sağlık emekçileri gibi, sanat emekçilerinin de, alkıştan önce dayanışmaya, tüm sınıf kardeşleriyle, emekçi halkla birlikte örgütlenmeye ve omuz omuza bir mücadeleye ihtiyacı var" denildi.

NHKM'nin açıklaması şöyle:

Şarkılarımız

varoşlarda sokaklara çıkmalıdır.

Şarkılarımız

evlerimizin önünde durmalı

camlara vurmalı

kapıların ellerini sıkmalıdır,

sıkmalıdır

acıtana kadar,

kapılar

bağlı kollarını açana kadar....

**

Biz anlamayız

tek ağzın türküsünü.

Her matem gecesi

her bayram günü,

şarkılarımız

bir gaz sandığını yere yıkarak

sandığın üstüne çıkarak

kocaman elleriyle tempo tutmalıdır.

Şarkılarımız

çam ormanlarında rüzgar gibi bize kendini

hep bir ağızdan okutmalıdır!!.

**

Şarkılarımız

ön safta en önde saldırmalıdır düşmana.

Bizden önce boyanmalıdır

şarkılarımızın yüzü kana...

Şarkılarımız

varoşlarda sokaklara çıkmalıdır!

Şarkılarımız

bir tek yüreğin

perdeleri inik

kapısı kilitli evinde oturamaz!.

Şarkılarımız

rüzgara çıkmalıdır.

Nâzım Hikmet

***

2020 yılının Dünya Tiyatro Günü'nde zorlu bir süreçten geçiyoruz, kuşkusuz!

Bu süreç, yine hiç kuşkumuz yok, kapitalizmin bizlere vadettiği geleceğin bir görüntüsü sadece. Bu zorlu süreçte canla başla çalışan tüm sağlık emekçileri gibi, sanat emekçilerinin de, alkıştan önce dayanışmaya, tüm sınıf kardeşleriyle, emekçi halkla birlikte örgütlenmeye ve omuz omuza bir mücadeleye ihtiyacı var.

Emeğin ve yaşamın en büyük değer olduğu, eşit, özgür, insana yaraşır bir dünyayı birlikte kurmak için...

Bugün 27 Mart...

Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.