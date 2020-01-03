'Nâzım'la buluşma ve yan yana gelme zamanıdır!'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, "118. yaşında, insan kalmaya niyetlenenleri, gözbebeğimiz Nâzım'ın eserleriyle buluşmaya ve yan yana gelmeye davet ediyor" açıklamasında bulundu.

NHKM bu kapsamda 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20.00'da, Ses Tiyatrosu'nda 'İnsanlık Ölmedi Ya' okuma tiyatrosunu sahneleyecek.

Konuya ilişkin NHKM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Nâzım Hikmet o heyecan verici şiirlerini, tiyatro oyunlarını, romanlarını, bir TKP'li, bir komünist şair olarak sınıfsız ve sömürüsüz bir yurt ve dünya özlemi ve hedefiyle yazmıştı. Nâzım'ın tüm yapıtına bu eşit, özgür, kardeşçe yaşayacak bir insanlığa ulaşma gayreti damga vurdu.

Bu gayretin bir boyutunu da sermaye düzeninin, insanı paranın esiri, kölesi yapan işleyişine dönük reddiye oluşturuyordu. Sermaye düzeni, kendi suretinde biçimlendirdiği insana, sadece sermaye biriktirmekte rol verdi. İnsani olan her şeyi bencil çıkarların buzlu sularında boğan, sömürücü sınıfların dışında kalanlara "Ya emeğinle birilerini zengin edeceksin ya da düzene uyup başkalarının emeğine göz dikeceksin. Bunun dışında bir yaşam yok!" diyen sermaye düzenini reddetti Nâzım.

NHKM olarak Nâzım'ın "İnsanlık Ölmedi Ya" oyununu, işte bu reddiyeyi dile getirdiği için gündemimize aldık. İnsan kalmak için, insan kalmakta direnenlerin yan yana gelmesi gerektiğini savunduğu için... Bugün memleketimizin kültür-sanat dünyasında ya sermaye düzeninin işleyişine teslim olan ya da insanlığın sadece sorunlarını dile getiren yaklaşımlara karşı, insan kalabilmek için kurtuluşun yönüne de işaret eden Nâzım'ın eserine bir kez daha yönelmeye ihtiyaç var.