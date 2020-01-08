Nâzım Haftası başlıyor: İlk buluşma Antalya’da gerçekleşecek

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler geçen hafta yayınladıkları ortak açıklama ile 13-19 Ocak haftasını Nazım Haftası ilan etmiş ve ülkenin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle komünist şairi anacaklarını ve mücadelesini konuşacaklarını duyurmuştu. İlk etkinlik Antalya'da yapılacak.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler, 13-19 Ocak haftasını Nazım Haftası olarak ilan etti. İlk buluşma Antalya’da gerçekleşecek.

Tiyatro sanatçısı Cansu Fırıncı'nın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, liseli ve üniversiteli gençler Nâzım Hikmet'in şiirlerini okuyacak ve onun mücadelesinin bugüne devrettiklerini konuşacaklar.

Etkinlikte ayrıca Grup Memleket, Nâzım şiirlerinden bestelenmiş şarkılarla bir müzik dinletisi sunacak.

Etkinlik için yapılan çağrıda "Antalya’daki TKG üyeleri ve Solcu Liseliler olarak, sıra arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün Nâzım dostlarını, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu karanlık dönemde 'Umut İnsanda’ diyen, umudunu yitirmeden yaşamı boyunca mücadelesini sürdüren büyük şairi anacağımız ve mücadelesinden güç alacağımız etkinliğimize davet ediyoruz" denildi.

Etkinlik, 12 Ocak Pazar günü saat 14.00’da Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde (Eski nikah salonu) gerçekleşecek.

TKG ve Solcu Liseliler’e sosyal medya hesapları ve whatsapp hattından ulaşılabilir:

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Türkiye Komünist Gençliği sosyal medya hesapları:

https://www.instagram.com/TKGninsesi

https://twitter.com/TKGninsesi

https://www.facebook.com/tkgninsesi/

Whatsapp: 05434814831