Monty Python ekibinden Terry Jones yaşamını yitirdi

İngiltere’nin ünlü komedi ekibi Monty Python’dan Terry Jones yaşamını yitirdi. Monty Python’un filmlerindeki yönetmenliği ve oyunculuğuyla öne çıkan Jones ABD’nin Irak işgaline karşı açık tutumuyla da biliniyor.

İngiltere'nin ünlü komedi ekibi Monty Python’ın kurucularından Galler asıllı komedyen Terry Jones yaşamını yitirdi. 77 yaşında hayata veda eden Jones, “Kutsal Kase”, “Brian’ın Hayatı” ve “Hayatın Anlamı” dahil olmak üzere birçok projede yönetmenlik görevini üstlenmişti.

Ailesi, Monty Python'un kurucu üyesi ve ünlü uzun metrajlı filmlerinin üçünün yönetmeninin ölüm haberini “Terry, 21 Ocak 2020 akşamı 77 yaşında, eşi Anna Soderstrom’ın yanındayken, nadir görülen bir demans formu FTD ile uzun, son derece cesur ama her zamanki gibi mizah dolu bir savaştan sonra vefat etti” ifadeleriyle duyurdu.

2016 yılında Jones’a bir yıl önce frontotemporal demans teşhisi konduğu açıklanmıştı. Jones, hastalığın etkileri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için de çalışmalar yürüttü.

Ortaçağ tarihinde uzmanlaşan Jones, bir dizi TV belgeseli çekti, yaklaşık 20 çocuk kitabı yazdı. Guardian ve Observer'da ABD’nin Irak işgalini ve "teröre karşı savaş"ı kınayan yazı dizileri yayımladı.

1942'de Galler, Colwyn Bay'de doğan Jones, çocukken İngiltere'ye taşındı ve Surrey'de büyüdü. Oxford'da İngiliz edebiyatı okudu.

1969'da Jones, Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle ve animatör Terry Gilliam ile birlikte Monty Python’ın Uçan Sirki adı altında bir komedi dizisi başlattı. 1974'e kadar devam eden dizi BBC tarihinin en etkili gösterilerinden biri haline geldi, komedi formatlarında devrim yaptı. Ekipten Graham Chapman 1989 yılında yaşamını yitirmişti.

Monty Python ekibi, soldan sağa: Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese, Terry Jones ve Terry Gilliam.

1970'lerde ve 80'lerin başlarında, Monty Python’ın uzun metraj filmlerinin ardından çok çeşitli projelerde çalışmaya devam etti. Monty Python’un Uçan Sirki’nin (Monty Python’s Flying Circus) sona ermesinin ardından ekipten Michael Palin ile başarılı TV dizisi Ripping Yarns'ı yarattı ve Personal Services, Viking Erik ve Willows in Wind ile Python sonrası yönetmenlik kariyerini sürdürdü.

Jones, Irak işgaline karşı konum aldı ve 2004 yılında yayımlanmış yazılarının toplandığı Terry Jones’un Teröre Karşı Savaşla Savaşı adlı kitabını yayımladı.