Milli Saraylar, Müze Kart kapsamına alınıyor

Milli Saraylar’a girişlerin artık Müze Kart’la gerçekleşeceğini duyuran Bakanlık, girişlerde fiyatlarda bir değişik olmayacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün yaptığı açıklamada, Milli Saraylar'ın yıl başından itibaren Müze Kart kapsamına alınacağını duyurdu.

Ersoy, fiyatlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.

Bakan Ersoy, "Milli Kütüphane'mizin kapatıldığına dair birtakım spekülasyonlar yapılıyor. Bu Dolmabahçe Sarayı spekülasyonları yapanlar maalesef sadece dedikodu yapıyorlar. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca bırakın kapatmayı daha da büyütüyoruz" dedi.

TÜRKİYE’DE SANSÜR YOKMUŞ

Ersoy ayrıca "Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır" dedi.