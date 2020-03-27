Küba’yı Nâzım’dan dinleyin

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi 'Nâzım’ın Küba Seyahati' filmini izlemeye davet ediyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) YouTube üzerinden paylaştığı 'Nâzım’ın Küba Seyahati' filmini izlemeye davet ediyor.

NHKM'den yapılan duyuruda bugünlerde yaşadığımız, yıkıcı sonuçları olan insanlık sorununun, koronavirüs salgınının karşımıza çoğumuzun beklemediği bir ülkeyi ve "onun pırlanta gibi insanlarını" çıkardığı belirtilerek "Dünyanın 'en gelişmiş" ülkeleri olarak sunulan ülkelerin aksine, küçücük bir Karayip adası ülkesi Küba, o ağır insanlık sorununu aşmak için birçok ülkenin imdadına koşuyor. Üstelik yaşadığı ambargo ve maruz kaldığı yalnızlaştırmaya rağmen!" denildi.

NHKM "Peki bu Küba neresi? Nasıl bir ülke? Sosyalist Küba nasıl kuruldu? Madem akla ilk gelen anlamda zengin değiller: bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli, özverili, yiğit insanlarının arkasında nasıl bir güç var? Bu paylaştığımız filmle bu soruya bir nebze olsun yanıt vermek istiyoruz. Kültür merkezimize adını verdiğimiz büyük şairimiz Nâzım Hikmet'in 1961 yılında Küba'ya yaptığı yolculuğu inceleyen bu belgesel, yukarıdaki soruların yanıtlarına götürecek sizleri" sözleriyle "Nâzım’ın Küba Seyahati" filminin Youtube üzerinden bağlantısını paylaştı: https://www.youtube.com/watch?v=nvZDvIqxBa4&t=3119s

NÂZIM'IN KÜBA SEYAHATİ

Yapım: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM)

Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)

Yönetmenler: Çağrı Kınıkoğlu, Gloria Rolando / 2008, 68 dakika

Filmin Özeti:

Eşitliğin, özgürlüğün ve Türkçe'nin büyük şairi Nâzım Hikmet, 1961 yılında Kübalı şair arkadaşı Nicolas Guillen'den bir davet alır. O sırada Dünya Barış Konseyi yöneticisi de olan Nâzım Hikmet, 1959 yılında gerçekleşen Küba Devrimi'nin seyrini ve kazanımlarını yerinde görmek üzere 1961 Mayıs'ında Küba'ya gider. "Nâzım'ın Küba Seyahati" filmi, bugüne kadar biyografi çalışmalarında çok fazla üzerinde durulmayan bu yolculuğu gün yüzüne çıkarıyor. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ve Küba Sinema Sanatı ve Endüstrisi Enstitüsü (ICAIC) ortak yapımı olarak gerçekleştirilen film, bir yandan Nâzım'la bu seyahati sırasında tanışmış Küba'nın önemli aydınlarının tanıklıklarıyla ilerlerken, diğer yandan da, bu filme kadar daha önce ortaya çıkmamış olan bir kayıttan, Nâzım'ın kendi sesinden "Havana Röportajı" şiirinin dizeleriyle, Devrim'in ilk yıllarının coşkusunu ve heyecanını perdeye taşıyor. Küba ve Devrim'in Nâzım'ı, Nâzım'ın da Kübalı sanatçıları derinden etkilediği içten ve yoldaşça bir kucaklaşmanın hikâyesi.

Filmimiz, devrimini yapan ve devrimine sahip çıkan yiğit bir halkın hikâyesidir: Bu memleketi ve hayatı değiştirmek için, kendi birikimimizi geliştirmek için inatla ve çok çalışmaya dönük bir çağrıdır aynı zamanda. Nâzım'a ve Küba halkına en içten sevgi ve saygılarımızla...

Film 2008 - 2009 yıllarında 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, 20. Uluslararası Ankara Film Festivali (Jüri Özel Ödülü), 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 16. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Türkiye'nin pek çok şehrinde, KKTC, Almanya, Hollanda ve Küba'da gösterildi.

