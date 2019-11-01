Halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş’ın da memleketi olan ve abdallık geleneği ile bilinen Kırşehir’in müziği UNESCO tarafından tescillendi.

Kırşehir Belediyesi’nin müzik alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olması için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Kırşehir, bu ağa Türkiye’den giren ilk şehir oldu.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliği iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından, 4 Nisan’da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına, müzik alanında başvuru yapıldı.

Formda, Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu, ‘Abdallık’ ve ‘Bozlak’ geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları anlatıldı.

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