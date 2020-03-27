Kadıköy'ün köklü sineması kapanıyor

1961 yılında açılan, Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibarıyla gösterim faaliyetlerine son verdi. Sinemanın tahliyesine başlandı.

Salgının tüm dünyada ne zaman kontrol altına alınacağı bilinmediği için sinema salonlarının ne zaman açılacağı da belirsizliğini koruyor. Hâliyle bu durum, hizmetine ara veren sinema salonlarının önümüzdeki dönemlerde yeniden açılmasını zorlaştırıyor. Bu doğrultuda Kadıköy’ün önemli sinema salonu Rexx bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine tamamen son verdi

1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996 yılında Rexx adıyla hizmetini sürdüren Kadıköy’ün köklü sinemasının tahliyesine başlandı.

Daha önce 2016 yılında kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ancak bina sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hizmetini sürdürmeye devam eden Rexx, dört yıl sonra hizmetine son veriyor. Emek Sineması’ndan sonra İstanbul’un en önemli sinema salonları arasında yer alan Rexx Sineması da kapatılıyor. Bu durum Rexx’in bir daha hiç açılmayacağı anlamına geliyor. Rexx’in tamamen kapatılmış olması, salgın sonrasında birçok sinema salonunun karşılaşabileceği durumu gözler önüne seriyor.

1920'lerde Apollon, 1930'larda ise Hale Sineması adıyla işletilen aynı yerdeki salon, 1961'de yıkıldı. Yeni yapı Reks sineması adıyla 1962 yılında hizmete girdi. Mimar Maruf Bey tarafından tasarlanan bina, yıllarca Kadıköy'ün referans yapılarından biri oldu. Sinemanın adı 1996 yılında adı Rexx olarak değişti.