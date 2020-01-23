Işıl Özgentürk yönetiminde 'Hadi Bir Film Yapalım!' atölyesi başlıyor

Işıl Özgentürk yönetimindeki 'Hadi Bir Film Yapalım!' sinema atölyesi NHKM Kadıköy'de çalışmalarına başlıyor.

Işıl Özgentürk yönetimindeki "Hadi Bir Film Yapalım!" sinema atölyesi 9 Şubat'ta Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Kadıköy’de çalışmalarına başlıyor.

Beş ay sürecek olan "Hadi Bir Film Yapalım!" atölyesi, Pazar günleri saat 13.00-15.00 saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

"Herkes film yapabilir yeter ki, bir meselesi olsun, anlatmak istediği bir anısı olsun, birilerine bir mesaj yollamak istesin! O zaman kimse sizin önünüzde duramaz" diyen Işıl Özgentürk, atölyeye katılmak isteyenlere şöyle sesleniyor:

"Sizlere senaryo yazmanın ipuçlarını, gerçekçi diyaloglar yazmak için hangi yazarlara başvuracağınızı, sizi etkileyen bir hikayenin nasıl filme dönüşebileceğini göstereceğim. Ne demiştik 'ben yapamam' sözünü unutun, sadece bir metod defterine, bir kurşun kaleme, bir silgiye ve kalemtraşa ihtiyacınız var. Bir de anılarınıza, okuduğunuz hikayelere ve siz olmaya. Atölyenin sonunda göreceksiniz, biriniz yönetmen olmuş film yönetiyor, biriniz senarist olmuş diyalogları tartışıyorsunuz, biriniz dekor yapmaya başlamış, birinizin de elinde bir kamera, belli olmaz oyunculuğa da başlayabilirsiniz."

IŞIL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Işıl Özgentürk Gaziantep’te doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği bu kentte geçti. Liseyi Çamlıca Kız Lisesi’nde okudu. 68’li yıllarda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenciydi. Lise yıllarında yayımlanmamış film eleştirileriyle yazının keyfine vardı. Üniversite yıllarında, dönemin muhalif yayını AND dergisinde ve Maden İş gazetesinde röportajları yayımlanmaya başladı. Ayrıca üniversite yıllarında Devrim İçin Hareket Tiyatrosu’nda üç yıla yakın hem oyuncu hem de yazar olarak çalıştı. İlerleyen yıllarda Cumhuriyet Gazetesi’nde röportaj muhabiri oldu.

Yazın hayatına çocuk edebiyatıyla girdi. Daha sonra yetişkinler için öyküler yazdı ve senaryo yazarlığına başladı. Sevgi Soysal’ın Tante Rosa adlı romanından esinlenerek senaryosunu kendi yazdığı “Seni Seviyorum Rosa” adlı filmi hayata geçirdi. Film pek çok yerli ve yabancı festivallerde ödüller kazandı.

Özgentürk ayrıca İNSANCA projesinde tanıtım koordinatörlüğü yaptı. Özellikle kadınlara ve cinsel tercihi farklı olanlara geniş yer veren bu proje kapsamında 24 adet aylık dergi çıkardı ve 95 radyo programını hayata geçirdi. GAP Projesi kapsamında “YESEMEK” bir Hitit Açık Hava Heykel Müzesi’nin filmini çekti. Film yabancı pek çok TV kanalında defalarca gösterildi.

1990’larda Kadıköy Belediyesi kültür işleri kapsamında yer alan “Herkes Film Yapabilir” başlıklı bir atölye kurdu ve on yıl yönetti. Bu atölyede “İlk Tokat”, “Savaş Bir Oyun Değildir!” başlıklı yirmiye yakın kısa film çekildi. Ayrıca bir başka proje kapsamında “Dürbünüm İstanbul” adlı 10 kısa filmden oluşan 90 dakikalık bir film yapıldı. Film kentin varoşlarında pek çok kahvede gösterildi.

Özgentürk, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Festivali’nin 5 yıl, Adana Uluslararası Film Festivali’nin 6 yıl senaryo ve kısa film atölyelerini yönetti. Kısa filmler çektirdi.

Özgentürk halen Cumhuriyet Gazetesinde 17 yıl önce başladığı AL GÖZÜM SEYREYLE başlıklı köşe yazılarını sürdürmekte ve çeşitli üniversitelerde senaryo dersleri vermektedir.