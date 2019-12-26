Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık adak levhası bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında 1800 yıllık adak levhası ortaya çıkarıldı.

Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1800 yıllık adak levhası bulundu.

Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mozaiklerden dolayı "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunuyor.

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan Hadrianaupolis'te, iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı bulunuyor.