Grup Yorum üyesine 5 yıl hapis cezası

Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak’a 5 yıl hapis cezası verildi.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Grup Yorum Üyesi Emel Yeşilırmak’ın İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü.

Duruşmada söz alan Emel Yeşilırmak, mahkemeye getirildiği sırada ring aracında kendisine saldırıldığını ve ring aracına ters kelepçe ile konulduğunu belirtti. Yeşilırmak, kendisine ait olduğu öne sürülen belgelerin ve CD’nin tebliğ edildiğini ancak izlemeye olanağı olmadığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yeşilırmak savunmasını şöyle sürdürdü:

“Benim olduğumun öne sürüldüğü yüzü kapalı kişinin cinsiyeti dahi belli değil. Bu tespit neye göre yapılmıştır? Bana gönderilen dosya henüz tamamlanmamıştır. Hangi delillerle suçlandığım belli değildir. 40. Asliye Ceza’da aynı eylemden dolayı Hasan Efe Uyar hakkında beraat kararı verilmiştir. Hakkımda da beraat kararı verilmesini talep ediyorum.”

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Yeşilırmak hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak”tan 1 yıl ,“Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşüne katılmak”tan 6 ay, “Kolluk güçlerine direnmek”ten 12 ay, “Toplantı ve yürüyüşe silahla katılmak”tan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 5 yıl hapis cezası verdi. Yeşilırmak’ın cezasında indirim uygulanmadı.

‘BU DURUM ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİDİR’

Ceza alan Yeşilırmak’ın avukatı Neslihan Piliç, mahkeme heyetinin müvekkilinin sicil kaydını istediğini ve onu esas alarak yanlı bir karar verdiğini söyledi. Piliç, “Bu durum adil yargılanma hakkının ihlalidir. Kişinin daha önce ne yaptığı hakimi bağlayan bir durum değil aslında. Bu durumu da işleyip ona göre bir karar verdi mahkeme” dedi.

Piliç, karara ilişkin İstinaf Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

Yeşilırmak’ın ablası Gülçin Yılmaz ise kardeşinin maruz kaldığı muameleye ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.