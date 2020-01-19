'Görüş Günü' NHKM'de gösterildi

'Görüş Günü' filmi İstanbul Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterildi.

Yazar Ayça Öztorun’un “Gazete Satan Çocuk” başlıklı hikâyesinden hareketle senaryosunu yazıp uyarladığı, Yaşar Kemal Özgür Film Festivali’nden ödülle dönen “Görüş Günü”, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Barış Derneği yöneticilerinden, eğitim emekçisi ve 1978’de CHP’den Adana milletvekili olan İsmail Hakkı Öztorun'un çocukluğuna odaklanan film, Türkiye solunun yükselişe geçtiği bir dönemin Adana’daki izdüşümlerini yansıtıyor.

Yazar Öztorun gösterimler öncesinde yaptığı konuşmalarda filmin hikâyesindeki başarının, kendisine ilham veren devrimci insanların mücadelesinde saklı olduğuna değinerek, kıyıma uğratılan, zindanlarda acı bedeller ödeyen tüm aydınların hikâyesini filmde yansıtmaya çalıştığını dile getirdi. Öztorun sözlerini “‘Görüş Günü’ ülkeme ışık tutan aydınlarımızın, Çukurova’nın bereketi Orhan Kemal’imizin, Yaşar Kemal’imizin, zindanlarda ışkın vermiş, kırmızı karanfile benzeyen Yılmaz Güney’imizin, Çukurovalı İsmail’imin, ilkeli duruşlarıyla yurtta sulh, cihanda sulh diyerek barışı savunanların, Barış Derneği davasından yargılananların hikâyesidir” diyerek noktaladı.