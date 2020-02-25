Galata Kulesi İBB'den alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yeni proje ile Galata Kulesi, işletme sözleşmesi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir de kültür yolu planladıklarını, ismini de “Beyoğlu Kültür Yolu” koyduklarını açıkladı.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, bu yol Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne gelinecek. Kule işletmesi sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınacak. İstanbul'un ilk meydanı olan Galata Kulesi etrafındaki alan genişletilecek. Bunun için meydandaki büyük bina kamulaştırılacak.

Kulenin karşısındaki yokuş, doğal akışında basamaklarla halka açık bir tiyatroya dönüşecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi gösterilerini sergileyecek. Devamında Beyoğlu Evlendirme Dairesi kültür sanat merkezine dönüştürülecek. Altı tiyatro, üstü ise sinema olacak.