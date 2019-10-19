Festival protokol için: Tiyatro festivaline öğrenciler alınmadı

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Tiyatro Festivali’nin açılış oyununa günler öncesinden bilet aldıkları halde öğrenciler alınmadı. Son dakikada tüm koltukların protokole ayrılması öğrenciler tarafından protesto edildi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılış oyununda son dakikada tüm koltuklar protokole ayrıldı, günler öncesinden bilet alan öğrenciler salona alınmadı.

18 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu “Arzu Tramvayı”na öğrencilerin alınmaması büyük protestolarla karşılandı.

Günler öncesinden ilk gösterim için bilet alan öğrenciler tiyatro saati geldiğinde bütün koltukların bir anda protokole verilmesi nedeniyle salona giremedi.

Durumu protesto eden öğrenciler, üniversiteden bir muhatap bulamadıkları için gösterimin gerçekleştiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde topluca protesto eylemi gerçekleştirdi.

SUS PAYI OLARAK 70 KİŞİ ALINDI

Öğrencilerin ısrarlı protestoları üzerine görevliler 70 kişinin içeri girmesi karşılığında protestoların durmasını istedi.

Ortak talepleri arasında tiyatroya alınmak ve yapılan haksızlığın telafi edilmesini isteyen öğrenciler saatlerce AKM’nin önünde bekledi.

ÖZEL GÜVENLİKLER KAMERAYA ALDI

Protestoların artarak devam etmesi üzerine sivil polis ve güvenlik görevlilerini artırarak AKM kapısını tutan üniversite yönetimi, öğrencileri kameralarla kayda aldı.

Gösteriler tiyatronun bitimine kadar sürerken, oyundan sonra öğrencilere böyle bir durumdan haberi olmadığı belirten oyuncu Onur Saylak, oyunu yeniden ücretsiz olarak oynayacaklarının sözünü verdi.