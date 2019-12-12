Doğan Kuban Beştepe’nin ödülünü aldı

Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülleri’nin mimarlık alanında Doğan Kuban’a verilmesi, AKP’nin mimarlık politikalarını eleştiren Kuban’ın ödülü alıp almayacağı tartışmalarına yol açmıştı. Törene katılmayan Kuban adına ödülü bir temsilcisi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Sanat Ödülleri’nin mimarlık alanında bu yıl Doğan Kuban’a verilmesi dikkat çekmiş, AKP döneminde mimarlık alanında yapılanları eleştiren ve eskiyi yok eden bir tuhaf muhafazakarlık olduğunu söyleyen Kuban’ın ödülü alıp almayacağı merak konusu olmuştu.

Bu akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde ödüller verildi. Törene katılmayan Kuban bir temsilcisi aracılığıyla ödülü aldı.

Doğan Kuban 2016 yılında Hürriyet gazetesinden Yenal Bilgici’ye verdiği söyleşide Beştepe’deki külliyeyi nasıl bulduğuna ilişkin soruya “İlgilenmedim. Mimar olarak iyi isimlerle çalışmıyorlar. Çok değerlendirilecek bir şey değil. Zaten orada mesele, yeşili yok etmiş olmak” diye yanıt vermişti.

DOĞAN KUBAN KİMDİR?

Doğan Kuban 1926 yılında Paris'te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü'ne asistan oldu. 1950'li yıllarda İtalya'ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962'de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde bulundu. Kuban, 1960'lı ve 70'li yıllarda belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi'nin bursuyla Washington D.C.'deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu'nda çalıştı. 1965'te Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları adlı çalışmasıyla profesör olan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması için çalışan Kuban, 1974'te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü. Halen Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi olan ve Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımlayan Doğan Kuban, çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü.