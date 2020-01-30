Bir salon, iki oyun

Oyun Sandalı bu Cumartesi Ankara’da. Çankaya Sahne’de önce Füruğ sonra Taranta Babu oyunlarını sahneleyecekler.

Oyun Sandalı ekibi, İranlı şairin hayatından sahneye uyarladıkları Furuğ ve Nâzım Hikmet’in aynı adlı eseri Taranta Babu oyunlarıyla aynı gün, aynı salonda Ankara’da yaşayan tiyatroseverlerle buluşuyor.

Ekip 1 Şubat Cumartesi 15.00’te Furuğ, 20.00’de Taranta Babu oyunlarıyla Çankaya Sahne’de olacak.

32 yıl 1 aylık kısa yaşamına şiir kitapları ve belgesel yönetmenliği dahil sanatın pek çok alanında üretimler sığdıran, cenaze töreni mollalarca üç gün engellenen, gelenek-göreneklerin, düzenin, gericiliğin her türlü baskısına rağmen boyun eğmeyen Furuğ’u sahnede Derya Günaydın canlandırıyor.



Nâzım Hikmet’in diktatör Mussolini, faşizm, emperyalist işgal gibi konuları kavuşamayan iki sevgili üzerinden işlediği Taranta Babu oyunuysa Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla, bir palyaço metaforu üzerinden oldukça sıradışı bir biçimde sahneleniyor.

Her iki oyununun da biletleri Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Çankaya Sahne gişeleriyle, @biletinial sitesinden edinilebilir.