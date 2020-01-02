Avrupa Kültür yeniden yayında

Avrupa'da yerleşik gazeteci, yazar, ressam ve illüstratörlerin, Avrupa'daki sanat ve kültür olaylarına yönelik 'yerinden' hazırladıkları çalışmalardan oluşan Avrupa Kültür, yeniden yayına başladı.

Avrupa'da yerleşik gazeteci, yazar, ressam ve illüstratörlerin, Avrupa'daki sanat ve kültür olaylarına yönelik internetten yayımlanan ve aylık periyotta çıkmayı hedefleyen dergi; Ali Yıldırım, Ömer Yaprakkıran, Işın Toymaz ve Osman Çutsay'ın yönetiminde hazırlanıyor.

Yeni yılın ilk günü yeni dönemini başlatan dergide, ilginç konuların işlendiği gözleniyor. Soğuk Savaş'ta antikomünist cephenin George Orwell ile birlikte “en yetenekli ve acımasız militanlarından” sayılan, başta CIA olmak üzere emperyalist başkentlerin usta saydıkları Arthur Koestler'in başyapıtı “Gün Ortasında Karanlık”ın ilk kez orijinal metinle yayımlanması üzerine ayrıntılı bir döküm veriliyor. 75 yıl sonra Zürih'teki bir yayınevinin arşivinde tesadüfen bulunan ve on yıllarca gerek Koestler gerekse sanat tarihçileri tarafından kayıp kabul edilen romanın yazıldığı dilde ve aynen basılması ilgiyle karşılanmıştı. Romanın yayınevindeki dosya adının, kahramanın adıyla aynı (“Rubaschow”) olduğu gözleniyor. Yayıncı Dr. Thomas Pago, Avrupa Kültür'ün sorularını yanıtlarken, Koestler'in ne denli usta bir romancı olduğunun editörlerin eli değmeden günümüze ulaşan bu orijinal metinden de anlaşılabileceğini, bu romanın artık İngilizceden değil Almanca orijinalinden dünya dillerine yeniden çevrilmesinin kendilerini sevindireceğini bildiriyor.

Avrupa Kültür dergisine “www.kültür.eu” veya “www.avrupa-kultur.eu” adreslerinden ulaşılabiliyor.