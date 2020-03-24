Asterix’in yaratıcısı Albert Uderzo yaşamını yitirdi

Asterix'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist Albert Uderzo bugün 92 yaşında yaşamını yitirdi. Dünyanın önde gelen çizerlerinden Albert Uderzo, Neuilly’deki evinde kalp krizi geçirdi. Damadı vefatının koronavirüs ile ilgili olmadığını açıkladı.

Uderzo, René Goscinny ile birlikte Asterix ve Oburix’in yaratıcısıydı. Uderzo, 1959’dan 1977’ye kadar Asterix’i çizdi.

Asterix serisinin yanı sıra Rene Goscinny ile beraber Oumpah-pah adlı çizgi romanın yaratıcısı olan Uderzo, Asterix'in yaratılışının 50.yıldönümü için yaptığı açıklamada Asterix'in direniş, cesaret, basitlik ve gülmenin temsilcisi olduğunu belirtmişti.

Uzun yıllar Fransız Komünist Partisi'nde yer almış marksist bir düşünür olan Uderzo, özellikle 1960'larda insan doğası, kişilik, toplum psikolojisi üzerine yazılar yazdı.

EMEKLİLİĞİNE CHARLİE HEBDO SALDIRISI İÇİN ARA VERMİŞTİ

Fransız karikatürist Albert Uderzo, Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için iki karikatür yayımlamıştı.