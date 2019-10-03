Ankara NHKM'de 2 oyun izleyicilerle buluşuyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara, Ekim ayını iki oyunla karşılıyor. Taranta Babu ve Ben Marxist Değilim, 4-6-7 Ekim tarihlerinde Ankara NHKM sahnesinde...

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara (NHKM), 4-6-7 Ekim tarihlerinde iki oyunun gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Nâzım Hikmet'in eserinden uyarlanan ve Harun Güzeloğlu'nun yönettiği Taranta Babu, Cansu Fırıncı'nın tek kişilik performansı ile 4 Ekim Cuma akşamı Ankaralı tiyatro izleyicisi ile buluşacak.

Özgür Tiyatro'nun Howard Zinn'in eserinden uyarlayarak sahneye koyduğu Ben Marxist Değilim ile Özgür Başkaya, uzun bir sürenin ardından yeniden Ankaralı sanatseverlerle bir araya geliyor.

Konur Sk. No:51 Kızılay adresindeki Ankara NHKM'ye bilet edinmek ve detay bilgi almak için 03124175659 no'lu telefondan ulaşılabilir.

4 Ekim Cuma 20.30

Oyun: Taranta Babu

Yazan: Nâzım Hikmet

Yöneten: Harun Güzeloğlu

Oynayan: Cansu Fırıncı

6 Ekim Pazar 20.00

7 Ekim Pazartesi 20.30

Oyun: Ben Marxist Değilim

Yazan: Howard Zinn

Uyarlayan: Özgür Tiyatro

Yönetmen: Özgür Başkaya