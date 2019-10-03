Ankara NHKM'de 2 oyun izleyicilerle buluşuyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara (NHKM), 4-6-7 Ekim tarihlerinde iki oyunun gösterimlerine ev sahipliği yapacak.
Nâzım Hikmet'in eserinden uyarlanan ve Harun Güzeloğlu'nun yönettiği Taranta Babu, Cansu Fırıncı'nın tek kişilik performansı ile 4 Ekim Cuma akşamı Ankaralı tiyatro izleyicisi ile buluşacak.
Özgür Tiyatro'nun Howard Zinn'in eserinden uyarlayarak sahneye koyduğu Ben Marxist Değilim ile Özgür Başkaya, uzun bir sürenin ardından yeniden Ankaralı sanatseverlerle bir araya geliyor.
Konur Sk. No:51 Kızılay adresindeki Ankara NHKM'ye bilet edinmek ve detay bilgi almak için 03124175659 no'lu telefondan ulaşılabilir.
4 Ekim Cuma 20.30
Oyun: Taranta Babu
Yazan: Nâzım Hikmet
Yöneten: Harun Güzeloğlu
Oynayan: Cansu Fırıncı
6 Ekim Pazar 20.00
7 Ekim Pazartesi 20.30
Oyun: Ben Marxist Değilim
Yazan: Howard Zinn
Uyarlayan: Özgür Tiyatro
Yönetmen: Özgür Başkaya