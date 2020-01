Altın Ayı için yarışan Türk filmi yok

Dünyanın üç önemli film festivali arasında arasında sayılan Berlinale 20 Şubat'ta başlayacak. Altın Ayı için 18 filmin yarışacağı festivalde, bu yıl hiçbir bölümde Türk filmi yer almıyor.

20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 70'inci Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışacak filmler bugün düzenlenen basın toplantısında festivalin yeni yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck tarafından tanıtıldı. Berlinale olarak bilinen festivalde bu yıl 18 film Altın Ayı için yarışacak.

Afgan kökenli Alman yönetmen Burhan Qurbani'nin "Berlin Alexanderplatz," Rus yönetmenler Ilya Khrzhanovksy ile Yekaterina Oertel imzalı "DAU.Natasha," İtalyan yönetmen kardeşler Damiano D'Innocenzo ve Fabio D'Innocenzo'nun "Favolacce," Alman yönetmen Christian Petzold'un "Undine" dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Sally Potter'ın yaptığı ve başrollerini Javier Badem, Elle Fanning ve Salma Hayek'in üstlendiği "The Roads Not Taken" oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Festivalin direktörlüğü Dieter Kosslick'ten devralan Carlo Chatrian, seçtikleri filmlerin "insanların karanlık yüzünü" ortaya koyduğunu söyledi. Programın tanıtım yazısında da eğer seçilen filmlerde "karanlık renkler ağır basıyorsa bunun nedeninin filmlerin korku yaymak değil, insanların gözünü açmak istemesi" olduğu ifade edildi. Chatrian, ana yarışmaya filmleri seçerken tek kriterlerinin "sanatsal nitelik" olduğunu vurguladı.

Berlinale'de bu yıl "Encounters" adı altında yeni bir yarışma bölümü açıldı. 15 filmin gösterileceği bu bölüm sinemada yeni anlatım biçimlerini desteklemeyi hedefliyor. "Sinema değişiyor, üretim süreci ve izleme şekli değişiyor" diyen Berlinale Direktörü Chatrian, "geleneksel üretim sürecinin dışında" şekillenen, "nitelik ve biçim açısından güçlü olmalarına rağmen" ana yarışmaya katılmak için gereken bazı özelliklere sahip olmayan filmleri "Encounters"a davet ettiklerini aktardı.

Bu yıl festivalde gösterilecek film sayısının geçen yıla göre daha az olduğu dikkati çekiyor. Geçen yıl 400 filmin gösterildiği Berlinale'nin programında bu yıl 340 film yer alıyor. Bu filmlerin seçiminin "epik ve heyecan verici bir yolculuk" olduğunu söyleyen Chatrian, bütün dünyadan 6 bin 800'den fazla film arasından seçim yaptıklarını dile getirdi.

JÜRİ BAŞKANI JEREMY İRONS

Berlinale'de ödüller sahiplerini 29 Şubat Cumartesi günü bulacak. Ana yarışmada jüri başkanlığını İngiliz aktör Jeremy Irons üstlenecek. Diğer jüri üyelerinin ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Hellen Mirren'ın başrolünde oynadığı 2006 yapımı "Queen" festivalde Hommage bölümünde gösterilecek

Festivalde bu yıl Onursal Altın Ayı ödülüne ise İngiliz aktris Helene Mirren layık görüldü. Hommage bölümünde de Helene Mirren'ın oynadığı filmlerden bir seçki gösterilecek.

TÜRKİYE'DEN FİLM YOK

Berlin Film Festivali'nde bu yıl Türkiye'den Altın Ayı için yarışan film bulunmuyor. Bunun yanı sıra Forum, Panorama gibi festivalin diğer önemli bölümlerinde de Türk filmleri yer almıyor. Dünya sinemasından örneklerin yer aldığı Panorama bölümünün yöneticisi Michael Stütz, programı hazırlarken İstanbul'a da gittiklerini ve çok sayıda film izlediklerini söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Stütz, "Üç gün içinde Türkiye'de bu yıl çekilen filmlerden önemli bir kesit görmenin bir ayrıcalık ve avantaj" olduğunu belirtti. Birkaç filmin programa dahil edilmesi için "son dakikaya kadar tartıştıklarını" aktaran Stütz, ancak programa alınacak "doğru" filmi bulamadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Emin Alper’in filmi "Kız Kardeşler" Altın Ayı için yarışmıştı.

BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE DAHA ÖNCE ÖDÜL ALAN TÜRKİYE'DEN FİLMLER

Susuz Yaz- Metin Aksak 1963

Sürü - Zeki Ökten 1978

Duvara Karşı - Fatih Akın 2004

Takva Özer - Kızıltan 2006

Bal Semih- Kaplanoğlu 2010