AKP'nin engelleme girişimi sonuç vermedi: Taranta Babu Gebzelilerle buluştu

AKP'li Gebze Belediyesi'nin sahnelenmesini engellemek için iki salonunu birden tadilata soktuğunu açıkladığı Taranta Babu oyunu, tüm engelleme girişimlerine rağmen Gebzelilerle buluştu. Yoğun ilgi gören oyuna Flormar ve Vip tekstil işçileri de katıldı.

Ağustos ayında Gebze Belediyesi'ni "tadilata" sokan Oyun Sandalı ekibinin Taranta Babu oyunu, pazar günü Gebze Dilek Düğün Salonunda seyircileriyle buluştu.

Yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda "Gebze'deki işçileri, emekçileri sınıfın şairi Nâzım Hikmet ile buluşturacağımıza söz vermiştik" diyen Cansu Fırıncı, oyunun davetlisi Flormar işçilerine ve mücadeleleri devam eden Vip tekstil işçilerine teşekkür etti.

Fırıncı, yine mücadelelerini aktarmak üzere Deriteks İstanbul Şube başkanı Binali Tay'ı sahneye davet etti. "Yerel yapılar ile sendikayı bu fabrikada örgütlemek istiyoruz" diyen Tay, destek beklediklerini dile getirdi.

Oyuna Eğitim-Sen Gebze Şubesi, Tek Gıda-İş Sendikası, Armada Tiyatro üyeleri de katılımları ile destek verdiler.

Mücadele ve dayanışma çağrısı ile sona eren oyunun ardından oyuncu Cansu Fırıncı ve yönetmen Harun Güzeloğlu liseli gençlerle bir kafede buluşarak oyunun üretim süreci ve amacına dair sohbet ettiler, soruları yanıtladılar.