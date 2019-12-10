Ahmed Arif'in Otuzüç Kurşun'u heykel oldu

Ahmed Arif'in 'Otuzüç Kurşun' şiiri Mehmet Latif Sağlam tarafından heykel haline getirildi.

Ahmed Arif'in en bilinen şiirlerinden “Otuzüç Kurşun” heykel haline getirildi.

Ahmed Arif “Otuzüç Kurşun” şiirini Zahir Güvemli’nin Hürriyet’te yayımlanan bir haberinden sonra yazmaya karar verdiğini söylemişti:

“(…) okudum, başım döndü. Ondan sonra da basın yasağı geldi. 20-30 yıl da sürdü bu yasak.”

1943 yılının Temmuz ayında, Van'ın Özalp ilçesinde yaşanan ve 33 kişinin infaz edildiği sınır dramını anlatan "Otuzüç Kurşun"u şiire nasıl aktaracağını düşünerek “Nasıl yazılır? Bunun tiyatrosu olur, hikâyesi olur, romanı olur” diyen şairin ölümsüz şiiri artık heykel de oldu.

"Otuzüç Kurşun", öğretmen ve heykel sanatçısı Mehmet Latif Sağlam tarafından heykel haline getirilerek 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluşturuldu.