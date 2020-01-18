Abhazya Devlet Sanatçısı ve kültür elçisi Gülcan Altan Fransa'da

Abhazya Devlet Sanatçısı ve kültür elçisi Gülcan Altan ikinci kez Fransa'da konser verecek. Altan'ın hayatta umudun her daim ayakta kalması üzerine kurulu bir anlayışı şarkılarına yansıtacağı konser 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da Saint-Maximin kilisesinde.

Türlü zorlukların, mücadelelerin yaşandığı hayatta umudun her daim ayakta kalması üzerine kurulu bir anlayışı şarkılarına yansıtan Gülcan Altan köklerinden gelen Kafkas enerjisi ve içinde büyüdüğü Anadolu halklarının özgünlüğü ile Fransa Metz'de yer alan ve pek çok uluslararası konsere ev sahipliği yapan Saint-Maximin kilisesinde 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da konser verecek. Altan Adigece, Abhazca, Ubıhça. Türkçe,Ermenice, Kürtçe, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça dillerinde halk şarkıları seslendirecek.

Gülcan Altan İstanbul'da Samatya'da doğdu. Kökeni Çerkes'dir. Çok kültürlülük içerisinde büyüdüğü bu şehirde sanat hayatını etkileyen pek çok yaşantıyı sesine, kültürlere ve halklara adayarak Uluslararası konserlerine devam ediyor.

Bu konserde Gülcan Altan'a yol arkadaşları Gitar'da Murat Güner, Flüt 'de Yusuf Alp Tambay, Garmon'da Emre Kuyumcu eşlik ediyor.