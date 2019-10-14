4. Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına gerçekleştirilecek olan 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, 15 Ekim'de başlıyor. Şenlik kapsamında pek çok oyun, seminer ve atölye düzenlenecek.

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun bu yıl tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına gerçekleştireceği 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, 15 – 30 Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak.

“Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” sloganıyla başlayacak şenliğin programında 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu, 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor.

Şenlik, Alman filozof Friedrich Nietzsche'nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” kitabından uyarlanan aynı isimli oyunla perdelerini açacak. Alkat Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı, yönetmenliğini Müge Saut'un yaptığı oyun, Alkat Sanat sahnesinde 15 Ekim Salı günü, 20.30'da seyircisiyle buluşacak.

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği programı şöyle:

15 Ekim 2019 Salı: Saat 20:30, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Altkat Sanat, Mekan: Altkat Sanat

16 Ekim 2019 Çarşamba: Saat 19:30, Kafkas Tebeşir Dairesi Oyununun Yaratıcı Drama Yöntemi ile İncelenmesi, Özlem Cengiz-Katot, Mekan: Sahne Bahane

17 Ekim 2019 Perşembe: Saat 20:30, Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, Tiyatro Merdiven, Mekan: Altkat Sanat ve Saat 20:30, Frida, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon ve Saat 15:30, Mim Sanatı ve Oyunculuk, Kerem Karaboğa, Mekan: Moda Sahnesi

18 Ekim 2019 Cuma: Saat 20:30, Kader Can, Bam İstanbul, Mekan: Boa Sahne ve Saat 20:30, Keşmekeş, Öykü Sahne, Mekan: Öykü Sahne ve Saat 21:00, Güle Güle Diva, DasDas, Mekan: DasDas

19 Ekim 2019 Cumartesi: Saat 19:00, Biyomekanik-Meyerhold Sistemi, Pat Atölye, Mekan: Pat Atölye ve 15:00, Birlikte Yazmak, Birlikte Oynamak, Öykü Sahne, Mekan: Öykü Sahne

20 Ekim 2019 Pazar: Saat 20:30, Angina Pektoris, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon ve Saat 13:00, İki Bavul Dolusu, Fabrika Sanat, Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi ve Saat 13:00, Bana Bir Masal Anlat, Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Saat 17:30, Politika ve Tiyatro, Emre Cingöz – Katot, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Saat 16:30, Çocuklara Felsefe Atölyesi, Mimbaz, Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi

21 Ekim 2019 Pazartesi: Saat 20:30, Kapıların Dışında, Yolcu Tiyatro, Mekan: Kozyatağı Kültür Merkezi ve Saat 20:30, Ran, Entropi Sahne, Mekan: Entropi Sahne ve Saat 19.00 Tiyatroda Işık Tasarımı, Alev Topal Mekan: Altkat Sanat

22 Ekim 2019 Salı: Saat 20:30, Bilinç ile Bilinçdışı Arasında Salıncak: Doğaçlama, Koray Tarhan, Mekan: İstanbulimpro

23 Ekim 2019 Çarşamba: Saat 20:30, Netoçka Nezvanova, Yabancı Sahne, Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

24 Ekim 2019 Perşembe: Saat 20:30, Köpek Kalbi, Küçük Salon, Mekan: Küçük Salon

26 Ekim 2019 Cumartesi: Saat 20:30, Karımın Kocası, Ak’la Kara, Mekan: Ak’la Kara ve Saat 15:00, Küçük Kara Balık, Balon Kukla Tiyatrosu, Mekan: Öykü Sahne ve Saat 13:00, Kırmızının Hayali, Pat Atölye, Mekan: Moda Sahnesi ve Saat 16:00, Pantomim ile Bede Yolculuk, Mimbaz, Mekan: Pat Atölye

27 Ekim 2019 Pazar: Saat 13:00, Çoço Çiçi ve Odrik, Tiyatro Yeni Çizgi, Mekan: Boa Sahne ve Saat 13:00, Soğuktan Korkmayan Tek Kuş, Tiyatro Gülgeç, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve Saat 19:00, Jean-Paul Marat, Praxis Perform, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve Saat 11:00, Düş Peşime, Gizem Duman-Kusat, Mekan: İstanbul İmpro ve Saat 15:00, Vecihi Ofluoğlu ile Pantomim Atölyesi, Pat Atölye, Mekan: Pat Atölye

28 Ekim 2019 Pazartesi: Saat 19:00, Masanın Altında, Bizim tiyatro, Mekan: Boa Sahne ve Saat 20:30, Anne Frank’ın Hatıra Defteri, Altkat Sanat, Mekan: Altkat Sanat

29 Ekim 2019 Salı: Saat 20:30, Füruğ, Oyun Sandalı, Mekan: Boa Sahne ve Saat 17:30, Feminist Dramaturji, Arda Öztürk, Elif Candan, Fakiye Özsoysal, Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu ve Saat 19:30, Doğaçlama, Koray Tarhan, Mekan: İstanbulimpro

30 Ekim 2019 Çarşamba: Saat 20:30, Küçük Amerika, İstanbulimpro, Mekan: İstanbulimpro

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği'nin 13 Ekim'de yapılmak istenen açılış yürüyüşü ve etkinliğine "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmemişti.