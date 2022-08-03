Zülal Kalkandelen'e yönelik ölüm tehditleri sürüyor

Av karşıtı yazıları nedeniyle İ.B. isimli şahıs tarafından "tecavüz" tehdidinde bulunulan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şahısla ilgili "delil yetersizliğinden" beraat kararı verilmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kalkandelen, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü belirtti. 2019 yılında atılan ve idamla tehdit edildiği bir tweeti paylaşan Kalkandelen, "Hakkımda bu paylaşım yapıldığında da suç duyurusunda bulunmuştum ama savcı 'kovuşturmaya gerek yok' kararı vermişti" dedi.

'Yıllardır ölüm tehditleri alıyorum'

"Yıllardır çeşitli nedenlerle ölüm tehditleri de alıyorum" diyen Kalkandelen, paylaşımında "Bir ricam var: Şimdi destek vermeyenler, ben bu dünyadan ayrıldığımda arkamdan beni öven bir şey yazmasın" ifadelerini kullandı.