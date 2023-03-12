Zülal Kalkandelen: TKP'nin çağrısına kulak verin

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen bugün yayımlanan "Bağımsız sol blok için hayati bir çağrı" başlıklı köşe yazısında, "Türkiye Komünist Partisi’nin tüm devrimci güçlere yaptığı seçim ittifakı oluşturma önerisine kulak verilmelidir. Gericilik, piyasacılık ve emperyalizm ile sorunu olmayanların gölgesine girmeyi reddeden bağımsız bir sol blok, parlamento seçimleri için hayatidir" dedi.

'Unutmuyorum'

"14 Mayıs’taki seçimin ülkemiz için iyi sonuçlar doğurmasını diliyorum. Daha adaletli ve daha özgür bir toplumda yaşamak için elbette ben de 'Erdoğan gitsin!' diyorum ve kuşkusuz bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyen Kalkandelen, bununla birlikte Millet İttifakı'na karşı temkinli olduğunu söyledi. 'Altılı masayı eleştirilerine son verin' yönelik açıklamalara katılmadığını ifade eden Kalkandelen, nedenlerini şöyle sıraladı:

"O masada siyasal İslamcı partilerin olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi “Ortanın Sağı”na çektiğini, yanında Milli Görüşçü Karamollaoğlu, Ülkücü Akşener, Türkiye’nin Said Nursi modeline ihtiyacı olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, AKP’nin eskileri İhvancı Davutoğlu ve özelleştirme şampiyonu Babacan’ın olduğunu unutmuyorum."

Gelecek dönemde "sağcı masadaki yapılarla mücadele edileceğinin" farkında olduğunu ifade eden Zülal Kalkandelen, "Tarikatlar ve cemaatlerle bağı olan, dini siyasette araç olarak kullanan siyasetçilerle adalet ve özgürlüğün sağlanamayacağını biliyorum. O masadakilerin gericilikle, piyasacılıkla temel bir meselesinin olmadığını biliyorum. Laiklik olmadan demokrasinin kurulamayacağını ve altılı masadaki siyasetçilerin 21 yıldır laiklik AKP tarafından lime lime edilirken, ya seyirci kalarak ya da kimi zaman doğrudan onlara destek olarak, 1923 Devrimi’ne ihanet ettiklerini biliyorum" dedi.

'TKP'nin çağrısına kulak verin'

"Halk, bu seçimde AKP iktidarına son vermeye kararlı görünüyor. Bu iradenin ortaya konması öncelikli hedeftir. Sosyalist sol da deprem sonrasında tanık olduğumuz gibi, örgütlenme gücünü ortaya koyarak halkın yanında olacaktır" diye vurgulayan Kalkandelen, Türkiye Komünist Partisi'nin "tüm devrimci güçlere yaptığı seçim ittifakı oluşturma önerisine kulak verilmesi" gerektiğini söyledi.

Kalkandelen yazısında şunları kaydetti:

"Bu noktada, Türkiye Komünist Partisi’nin tüm devrimci güçlere yaptığı seçim ittifakı oluşturma önerisine kulak verilmelidir. Gericilik, piyasacılık ve emperyalizm ile sorunu olmayanların gölgesine girmeyi reddeden bağımsız bir sol blok, parlamento seçimleri için hayatidir.

Bu çağrı, Sosyalist Güç Birliği’nde ve Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan ya da bir ittifak içinde yer almasa da seçime girme yeterliliği olan sol partileredir.

Önerinin dayandığı nokta önemlidir. 'Türkiye’de laikliği, bağımsızlığı ve devletçi-kamucu bir toplumsal sistemi savunan, gerçek bir düzen değişikliği talebini dile getiren sol-sosyalist-komünist partilerin aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen bir seçim işbirliğine girerek yıllardır emekçilerin temsilcilerinin parlamentoda temsiliyetinin önüne geçen seçim barajını aşma şansı doğmuştur.'

İffet-i maraziye sahibi biri olarak bunları yazmak da benim sorumluluğumdur."

'Bağımsız sol blok için hayati bir çağrı'

Zülal Kalkandelen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa, "TKP'nin devrimci güçlere yaptığı seçim ittifakı oluşturma önerisi önemli. İhtiyacımız, parlamento seçimlerinde gericilik, piyasacılık ve emperyalizm ile sorunu olmayanların gölgesine girmeyi reddeden bağımsız bir sol blok! Bir okurum sayesinde bende “iffet-i maraziye” olduğunu öğrendim. O da nedir derseniz, Tevfik Fikret’le ilgili anıyı aktardım yazımda. Tarikatlar ve cemaatlerle bağı olan, dini siyasette araç olarak kullanan siyasetçilerle adalet ve özgürlüğün sağlanamayacağını biliyorum. O masadakilerin gericilikle, piyasacılıkla temel bir meselesinin olmadığını biliyorum. Daha adil ve özgür bir toplumda yaşamak için elbette “Erdoğan gitsin!” diyorum, bunun için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kalkandelen paylaşımının sonunda, "Ama gerçeğin üzerini örtmüyorum. Cemal Enginyurt 2018’de böyle konuşuyordu, şimdi Millet İttifakı’nda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı" diyerek DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un 2018'de "Erdoğan'a neden destek verdiklerini" açıkladığı videosunu da paylaştı.