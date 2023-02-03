Zühtü Arslan'ın AYM başkanlığı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Arslan ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 2/2/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir" denildi.