Zorunlu trafik sigortasında yeni ceza: 1 Eylül’de yürürlüğe girecek

Zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan sigorta şirketine yetkisi bir aya kadar durdurulabilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir.

Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir.

Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

Düzenlemeler 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.