Zorunlu trafik sigortasına zam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği'ni değiştirdi.

Yapılan değişiklikle birlikt 1 Şubat 2022'den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yüzde 20'ye kadar zam yapılabilecek.

Ayrıca azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacak. Bu oran daha önce yüzde 1.25'ti